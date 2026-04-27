Бананы названы врачом среди избавляющих от изжоги продуктов

Некоторые продукты могут достаточно успешно нейтрализовать действие желудочной кислоты и снять неприятное ощущение изжоги, сообщил гастроэнтеролог Александр Андреев.Врач сообщил в интервью, что одним из быстрых способов избавиться от чувства жжения, вызванного изжогой, является использование жвачки. Медик посоветовал использовать резинку, не содержащую сахар и мяту.«Жвачка усиливает выработку слюны, которая очищает слизистую пищевода от излишков желудочного сока и нейтрализует кислоты за счет содержания щелочи», - объяснил Александр Андреев.Беседуя с «Газетой.Ru», гастроэнтеролог назвал полезной для избавления от изжоги овсянку. Лучше всего съесть жидкую кашу – в этом случае она будет обволакивать стенки желудка.«Если нет овсянки, можно сварить перловую или рисовую кашу», - поделился специалист.Кроме того, нейтрализующее действие на кислоту желудка оказывает банан. Андреев пояснил, что бананы относятся к щелочным продуктам. Для устранения изжоги их полезно есть, размяв предварительно в кашу. Тот же эффект, что и банан, дает также дыня.«Если нет непереносимости молочных продуктов, полезно использовать кефир ли йогурт без сахара», - дополнил врач.Андреев предупредил, что периодически возникающая изжога – это серьезная причина посетить специалиста и обследовать желудок.

