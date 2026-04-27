Биолог Ноздрина предупредила об опасности ландыша для здоровья человека
"Здоровью человека может угрожать контакт с ландышем майским, символом весеннего леса. Его красные ягоды богаты сердечными гликозидами, способными нарушить работу сердечно-сосудистой системы", - пояснила Ноздрина.
Биолог добавила, что опасность для здоровья также может представлять осока.
"Ее жесткие, режущие края листьев способны наносить глубокие травмы, которые легко инфицируются", - заключила она.
