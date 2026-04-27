Врач назвала способы снизить риск деменции
«Избегайте необоснованной тревоги и при необходимости обращайтесь к неврологу или психологу. Еще один ключевой элемент — полноценный сон. Чтобы мозг восстанавливался, важно высыпаться и проходить все его естественные стадии», — посоветовала врач.
Также, по ее словам, поддержать когнитивное здоровье помогает разумный баланс активности. Она призвала чередовать умственный труд с физическими нагрузками. Регулярные прогулки на свежем воздухе и несколько тренировок в неделю, особенно кардио, позволят укрепить не только тело, но и нервную систему.
Важную роль играет и питание, подчеркнула Вахромеева. Она рекомендовала отдавать предпочтение сбалансированному рациону, ограничивать сахар, жирную и жареную пищу. Доктор добавила, что важно также пить достаточно воды.
