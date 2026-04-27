Тяжелые инфекции повышают риск развития деменции в более позднем возрасте

У людей, перенесших тяжелые инфекции, требующие госпитализации, повышается риск развития деменции в более позднем возрасте, и эта связь действует независимо от других сопутствующих заболеваний. К такому выводу пришли исследователи, проанализировав обширные электронные медицинские карты населения Финляндии.Медицинские специалисты уже некоторое время наблюдают связь между инфекционными заболеваниями и снижением когнитивных функций. Предложенные объяснения связаны с взаимодействием иммунной системы с центральной нервной системой. Тяжелая инфекция вызывает обширное воспаление по всему организму. Это стойкое воспаление может поражать гематоэнцефалический барьер — плотный слой клеток, который в норме защищает мозг от токсинов и патогенов, циркулирующих в кровотоке.Когда гематоэнцефалический барьер нарушается, вредные белки и воспалительные клетки могут проникать в ткани головного мозга. Это проникновение может способствовать нейровоспалению — состоянию хронической активации иммунной системы в головном мозге. Такая среда играет роль в разрушении клеток головного мозга, что является характерным признаком деменции. Инфекции также вызывают сосудистые проблемы по всему организму, которые могут включать изменения в свертываемости крови и потенциальное повреждение тонких кровеносных сосудов, снабжающих головной мозг кислородом и питательными веществами.Биологические особенности когнитивного снижения усложняют эту картину. Как правило, это состояние проявляется в позднем возрасте, обычно после 80 лет. К этому времени большинство пациентов уже страдают от множества других физических и психических заболеваний. Многие из этих возрастных заболеваний, такие как диабет и сердечно-сосудистые заболевания, являются известными факторами риска как деменции, так и тяжелых инфекций.Из-за этих перекрывающихся рисков исследователи хотели проверить, действительно ли инфекция независимо повышает риск развития деменции. Оставалось вполне возможным, что у пациента, у которого деменция развивается после пневмонии, просто имелось ранее существовавшее заболевание сердца, которое фактически вызвало обе проблемы. Чтобы изолировать эти переменные, группа эпидемиологических исследователей начала масштабное исследование данных. Исследование возглавил Пири Н. Сипиля из Хельсинкского университета.Сипиля и его коллеги использовали данные общенационального регистра здоровья Финляндии. Набор данных включал 62 555 человек в возрасте 65 лет и старше, которым был поставлен диагноз деменции с поздним началом в период с 2017 по 2020 год. Они сравнили эту группу с 312 772 контрольными лицами без деменции. Исследователи подобрали для каждого пациента с деменцией пять контрольных субъектов того же пола, года рождения и с определенным клиническим периодом.Этот эпидемиологический подход гарантирует, что общие переменные, такие как возраст и естественное течение времени, не будут искусственно завышать результаты. Сопоставление позволяет исследователям выявлять вариации, ограниченные конкретными событиями, связанными со здоровьем. Для проведения анализа исследователи изучили медицинские записи каждого участника за период до 21 года. Они намеренно исключили год, непосредственно предшествовавший постановке диагноза деменции, чтобы убедиться, что само снижение когнитивных функций не стало причиной других медицинских событий.Затем исследователи составили каталог всех заболеваний или состояний, которые привели этих людей в больницу. Из 170 распространенных заболеваний команда выявила 29 конкретных заболеваний, которые достоверно предшествовали диагнозу деменции. В этот список вошли 27 неинфекционных заболеваний. Примеры варьировались от сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркт головного мозга, до метаболических нарушений, таких как диабет 2 типа, а также психических расстройств, таких как тяжелая депрессия, и физических травм, таких как черепно-мозговые травмы.Последние два пункта в списке из 29 заболеваний были инфекционными. В частности, это были цистит, инфекция мочевыделительной системы, и общие бактериальные инфекции без указания конкретного очага поражения. Почти половина всех пациентов с деменцией перенесли хотя бы одно из 29 заболеваний за два десятилетия до начала когнитивных нарушений. Многие пациенты в течение многих лет перенесли ряд этих заболеваний.Исследователи составили карту взаимосвязи этих заболеваний. Они обнаружили сеть взаимосвязанных состояний, где первоначальный диагноз инсульта часто приводил к последующему диагнозу инфекции мочевыводящих путей. Большинство из 27 неинфекционных заболеваний также повышали вероятность того, что пациент в конечном итоге заразится одной из тяжелых инфекций, требующих госпитализации. Чтобы ответить на свой главный вопрос, исследователям необходимо было выделить статистический эффект самих инфекций.Они скорректировали свои математические модели, чтобы учесть все 27 неинфекционных заболеваний. Даже после этой корректировки связь между двумя типами инфекций и последующей деменцией оставалась устойчивой. У человека, госпитализированного с циститом, наблюдалось примерно 19-процентное относительное увеличение вероятности развития деменции по сравнению с тем, кто избежал такой инфекции. Неуточненные бактериальные инфекции показали аналогичное увеличение вероятности.Лишь примерно от десяти до четырнадцати процентов повышенного риска развития деменции у этих пациентов можно объяснить их другими проблемами со здоровьем, как физическими, так и психическими. Статистическое моделирование показывает, что инфекции действуют как самостоятельные факторы риска. Команда повторила свой анализ для ранней деменции, разновидности, которая поражает людей до 65 лет. Размер выборки для этого вторичного исследования включал 2639 случаев.Исследователи выявили более широкий спектр инфекций, связанных с повышенным риском раннего снижения когнитивных функций в этой более молодой возрастной группе. В этот список вошли тяжелые желудочно-кишечные заболевания, бактериальная пневмония и тяжелый кариес. Как и в случае со старшей возрастной группой, связь между инфекциями и ранним началом деменции оставалась стабильной после того, как исследователи учли все другие сопутствующие заболевания.Точные биологические причины различий между деменцией с ранним и поздним началом остаются предметом активных исследований. Две формы заболевания имеют разные генетические и физиологические основы. Общая схема исследования обеспечивает высокую степень достоверности итоговых результатов. Система здравоохранения Финляндии ведет практически полную электронную медицинскую документацию своих граждан, что исключает типичные искажения, встречающиеся в исследованиях, основанных на самоотчетах или памяти.Тем не менее, поскольку это наблюдательное исследование, оно не позволяет однозначно установить, что инфекции напрямую вызывают деменцию. Полученные результаты имеют дополнительное ограничение, касающееся нетяжелых случаев. В реестре регистрируются только инфекции, достаточно серьезные, чтобы потребовать госпитализации. Легкие респираторные инфекции или простые заболевания, лечившиеся назначенными пероральными антибиотиками на дому, не были включены в основной набор данных.Исследователи предполагают, что у пожилых людей тяжелые инфекции могут ускорять снижение когнитивных функций, а не инициировать заболевание с нуля. Сильное воспаление может просто ускорить деградацию мозга, уже предрасположенного к развитию деменции. В будущих научных исследованиях необходимо будет проверить, действительно ли лечение или профилактика инфекционных заболеваний активно изменяет траекторию снижения когнитивных функций. Клинические испытания, такие как исследования, анализирующие долгосрочные когнитивные последствия крупномасштабных программ вакцинации, предоставят соответствующие рекомендации в ближайшие годы.

