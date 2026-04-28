Диетолог раскрыла самое полезное масло для жарки

Американский диетолог Сапна Перувемба раскрыла самое полезное масло для готовки.Самым полезным для здоровья растительным маслом, подходящим для жарки и салатов, она назвала оливковое. «Оливковое масло богато полезными для сердца мононенасыщенными жирами и содержит полифенолы — мощные антиоксиданты, которые поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы, снижая воспаление и уровень липидов в крови», — отметила Перувемба.Кроме того, у оливкового масла в отличие от других растительных масел более высокая температура дымления, что препятствует образованию опасных соединений, разрушающих клеточные мембраны и усиливающих окислительный стресс при попадании в организм, добавила диетолог.«Температура дымления рафинированного оливкового масла составляет от 199 до 243 градусов по шкале Цельсия, а оливкового масла первого отжима — от 177 до 210 градусов по шкале Цельсия, что делает его универсальным для повседневного приготовления», — заключила Перувемба.

