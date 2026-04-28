Атопический дерматит связан с нарушениями сна и памяти

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Dermatitis, взрослые с более тяжелой формой атопического дерматита подвержены риску нарушений сна и памяти.Джо Энн Лим из Университета Сайнс Малайзия в Келантане и ее коллеги оценили нарушения сна и дисфункцию памяти у 78 взрослых с болезнью Альцгеймера.Исследователи обнаружили, что 77% сообщили о плохом качестве сна, а у 64% наблюдались нарушения памяти. Была выявлена связь между временем засыпания и тяжестью заболевания (легкая форма: 32 минуты; умеренная форма: 49 минут; тяжелая форма: 63 минуты), в то время как продолжительность сна уменьшилась (легкая форма: 6,7 часа; умеренная форма: 5,5 часа; тяжелая форма: 4,5 часа). Самые высокие общие баллы по пересмотренному опроснику повседневной памяти (Everyday Memory Questionnaire-Revised) наблюдались при тяжелой форме болезни Альцгеймера (35 против 19 и 7,9 для умеренной и легкой форм соответственно).Также была выявлена связь между более высокими показателями Питтсбургского индекса качества сна и более выраженными нарушениями памяти (? = 1,7), ухудшением извлечения информации (? = 1,1) и нарушением отслеживания внимания (? = 0,7). Нарушения памяти независимо прогнозировались плохим качеством сна (скорректированное отношение шансов, 4,4) и дневной дисфункцией (скорректированное отношение шансов, 3,1).«У взрослых с атопическим дерматитом, сообщающих о проблемах со сном, следует рассмотреть возможность оценки жалоб на проблемы с памятью в сочетании с оптимизацией контроля заболевания и управлением сном», — пишут авторы.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки