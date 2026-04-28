Врач Матвеева рассказала о пользе "дефолтного режима" для мозга
«Смартфон [должен находиться] на расстоянии 40-50 см от глаз, экран компьютера — на расстоянии вытянутой руки, верхний край монитора — на уровне глаз или чуть ниже. Хотя бы один-два часа в день и один день в неделю проводите без гаджетов. Мозгу нужно время для восстановления и работы в "дефолтном режиме", когда он обрабатывает информацию, генерирует идеи и отдыхает», — рассказала она.
Матвеева подчеркнула, что особую актуальность такие рекомендации имеют, когда человек часто работает с контентом, созданным нейросетями.
«После работы с ИИ или цифровым контентом переключайтесь на офлайн-активности: прогулки, чтение бумажных книг, творчество, спорт», — добавила эксперт.
