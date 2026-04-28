A&D: Концентрация внимания снижается даже при редком потреблении фастфуда

Учеными из Университета Монаша в ходе нового исследования установлено, что даже умеренное потребление ультраобработанных продуктов приводит к ухудшению внимания и снижению скорости обработки информации.В работе были задействованы свыше 2100 взрослых жителей Австралии, не имевших признаков деменции на начало проекта. Специалисты провели сопоставление данных о рационе испытуемых с итогами ментальных тестов, которые оценивали концентрацию и скорость мышления. Анализ доказал стойкую зависимость: чем больше доля ультраобработанных продуктов в меню, тем ниже показатели внимания.Ультраобработанные продукты - это пища глубокой промышленной переработки, содержащая добавки — ароматизаторы, стабилизаторы, усилители вкуса и иные технологичные компоненты. Это сладкая газировка, чипсы, фастфуд и готовые блюда.По расчётам специалистов, рост доли подобной пищи в суточном рационе на 10%, что является примерным эквивалентом одной упаковки чипсов, уже ассоциировался с падением способности к концентрации. Эффект при этом оставался вне зависимости от общего качества питания. Даже на людей, что придерживаются довольно здоровой диеты, большая доля ультраобработанных продуктов влияла негативно.Авторы акцентируют: выявленную связь не объясняет лишь недостаток полезных продуктов. Имеет значение и сам уровень обработки пищи, изменяющий ее структуру и провоцирующий синтез веществ, потенциально неблагоприятных для работы мозга.Эксперты отмечают, что связи со снижением качества памяти выявлено не было. Но, по словам ученых, внимание считается базовой когнитивной функцией, необходимой для обучения, принятия грамотных решений и успешной повседневной деятельности.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки