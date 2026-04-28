Врач сделала предостережение любителям рыбы на мангале
Максютова заявила, что очень важно обращать внимание на свежесть продукта. Гастроэнтеролог предостерегла от покупки рыбы с прогорклым запахом, желтым или серым оттенком, а также рыхлой, липкой или сухой консистенцией. Кроме того, она посоветовала избегать рыбы с толстым слоем льда.
Гастроэнтеролог добавила, что лучше всего для мангала подходят семга, лосось, форель, горбуша, скумбрия, а также плотная белая рыба, такая как дорада или сибас. Мариновать ее доктор рекомендовала не дольше 60 минут.
