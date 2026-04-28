Врач сделала предостережение любителям рыбы на мангале

Врач-гастроэнтеролог Гулия Максютова рассказала, как правильно выбрать рыбу, чтобы приготовить ее на мангале. Она также сделала предостережение любителям таких блюд.Максютова заявила, что очень важно обращать внимание на свежесть продукта. Гастроэнтеролог предостерегла от покупки рыбы с прогорклым запахом, желтым или серым оттенком, а также рыхлой, липкой или сухой консистенцией. Кроме того, она посоветовала избегать рыбы с толстым слоем льда.Гастроэнтеролог добавила, что лучше всего для мангала подходят семга, лосось, форель, горбуша, скумбрия, а также плотная белая рыба, такая как дорада или сибас. Мариновать ее доктор рекомендовала не дольше 60 минут.

