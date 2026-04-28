Молоко названо среди напитков, помогающих хорошо спать

Употребление молока перед сном повышает уровень триптофана, благодаря чему снимается напряжение, возникает нужное для засыпания расслабление.О том, что некоторые напитки улучшают процесс засыпания и делают ночной сон более крепким и качественным, сообщило издание Express. В его публикации приводятся рекомендации специалиста по питанию Джесс Блум, которая советует с этой целью пить молоко, ромашковый чай и чай с мелиссой.«Нужно внимательно относиться к выбору напитков, которые употребляются вечером, незадолго до отхода ко сну. Если возникают трудности с засыпанием, всегда полезно поговорить с врачом, но некоторые напитки могут улучшать качество сна», - рассказала эксперт.Молоко. Оно содержит аминокислоту триптофан, которую организм превращает в серотонин – нейротрансмиттер, влияющий на настроение и сон. Если нет непереносимости лактозы или аллергии на молочные продукты, то стакан теплого молока, выпитый вечером, может поспособствовать хорошему сну, заметила Джесс Блум.Ромашковый чай. Этот напиток обладает естественным успокаивающим эффектом, который может помочь расслабить мышцы и уменьшить беспокойство, что также облегчает засыпание. Способность чая из ромашки вызывать чувство расслабления подтверждается исследованиями. Также ему присущи другие оздоровительные эффекты – например, он позитивно влияет на содержание сахара в крови, улучшает защиту клеток организма от окислительного стресса.Чай с мелиссой. Мелисса относится к семейству мятных, обладает лимонным ароматом и часто используется как естественное средство от беспокойства и проблем со сном. Специалистка уточнила, что чай с мелиссой, который полезно пить вечером, не должен содержать кофеина.

