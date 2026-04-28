Диетологом названы три часто допускаемые при похудении ошибки

Известный индийский диетолог Руджута Дивекар рассказала о трех видах поведения, которые являются «большими ошибками» в деле похудения.Отказ от углеводов. По словам диетолога, отказ от углеводов является одной из популярных мер среди тех, кто стремится быстрее похудеть. Специалист отметила, что боязнь углеводов побуждает людей отказываться от их источников, которые на самом деле являются здоровой пищей, способной заряжать организм энергией и поддерживать стабильный вес.«Отказ от углеводов может привести к тому, что вы начнете чувствовать себя истощенными, уставшими и утомленными в течение всего дня, а также станете подвержены приступам голода», - сказала Руджута Дивекар.Диетолог посоветовала включат в рацион углеводы, содержащиеся в цельном зерне, фруктах, бобовых.Компульсивное переедание. Еще одной частой ошибкой, допускаемой при похудении, является стремление подолгу не есть. Однако наблюдения показывают: люди, которые долго не едят, бывают часто подвержены неконтролируемым приемам пищи с большим количеством съеденных «вредностей» в виде жиров или рафинированных углеводов.Специалист призвала не голодать в течение долгих часов.Дисфункциональные упражнения. Многие люди ошибочно полагают, что все лишнее можно «сжечь». Например, съел пирожное – после этого пробежался, чтобы не толстеть. Диетолог подчеркнула, что подобный подход является слишком упрощенным, набор и расход жировой массы во многом обусловлен индивидуальными параметрами организма – в частности, тем, как функционирует кишечник.Что касается физической активности как способа сжигать калории, эксперт пояснила:«Бездумные упражнения не для здоровья, а просто ради достижения цели по калориям лишают тело достаточного времени для восстановления, что может привести к чрезмерному повреждению мышц».

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки