Названы ускоряющие старение пищевые привычки

Некоторые пищевые привычки могут негативно влиять на здоровье и внешний вид человека и ускорять старение. Об этом рассказали генеральный директор Института исследований старения в Калифорнии (США) Эрик Вердин, врач-нефролог Хайме Урибарри и доцент кафедры старения Бирмингемского университета (Великобритания) Нихарика Дуггал.Одной из ключевых проблем ученые назвали привычку есть на протяжении всего дня без перерывов. Частые перекусы поддерживают высокий уровень глюкозы в крови и активируют выработку инсулина, что стимулирует рост клеток. По словам Вердина, чтобы восстановиться, организму нужно время без пищи.Еще одним фактором, по мнению Урибарри, является избыток рафинированных углеводов и продуктов, приготовленных при высоких температурах. Такие продукты провоцируют образование соединений, которые ускоряют воспалительные процессы и ухудшают состояние кожи, сосудов и внутренних органов. Ученые добавили, что вредят и насыщенные жиры при недостатке клетчатки: это может нарушать работу кишечника и ускорять старение иммунной системы.Кроме того, негативную роль играет дефицит витаминов группы В и полезных жиров, а также несбалансированный рацион с избытком кислотообразующих продуктов. Чтобы замедлить возрастные изменения и поддержать здоровье на долгие годы, эксперты советуют увеличивать потребление овощей, цельнозерновых продуктов и источников омега-3,

