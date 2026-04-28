У рыбьего жира выявили негативное воздействие на мозг

Исследовательская команда из американского Медицинского университета Южной Каролины выяснили, что добавки с рыбьим жиром способны негативно влиять на восстановление головного мозга после перенесенных черепно-мозговых травм.Эксперты изучали влияние омега-3 жирных кислот на нейрососудистую систему и выяснили, что они препятствуют оптимальному заживлению тканей. Результаты исследования обнародованы в журнале Cell Reports.Пищевые добавки, содержащие омега-3 жирные кислоты, становятся всё более популярными. Но их действие на мозг при имеющихся механических повреждениях до сих пор было малоизученным. Анализ выяснил, что одна из базовых кислот рыбьего жира — эйкозапентаеновая (ЭПК) — имеет метаболическую уязвимость.В отличие от докозагексаеновой кислоты (ДГК), являющейся важным исходником для строительства клеточных мембран, ЭПК хуже вписывается в мозговые структуры и может снижать способность сосудов к регенерации.Чтобы проверить гипотезу, эксперты организовали ряд экспериментов на лабораторных мышах. Грызунов, которые получали добавки с рыбьим жиром длительное время, подвергали повторяющимся легким травмам головы. Оказалось, что повышенный уровень ЭПК в мозге сочетался со снижением способности к пространственному обучению и общим ухудшением неврологических функций. В коре головного мозга также было отмечено накопление тау-белка, что связано с когнитивными нарушениями.Затем были проведены тесты на эндотелиальных клетках микрососудов головного мозга человека. Они подтвердили данные, что были получены на животных моделях. Дополнительно изучались посмертные образцы тканей людей с хронической травматической энцефалопатией, и в них тоже обнаружили симптомы нарушения липидного обмена и метаболических путей.ЭПК провоцирует изменение генетических программ, в нормальном состоянии отвечающих за стабильность сосудов. В поврежденной коре головного мозга снижалась активность генов, что связаны с организацией внеклеточного матрикса. Кислота в обычном состоянии не является токсином, но при сочетании определенных обстоятельств, таких как восстановление после травмы, она приводит к изменению клеточных реакций на стресс.

