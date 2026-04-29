Названы здоровые альтернативы отдыху с телефоном в руках

Специалист в области общественного здравоохранения Робин Пикеринг назвала здоровые альтернативы отдыху с телефоном в руках.По словам Пикеринг, недавно она перенесла сотрясение мозга и ей в течение двух месяцев было запрещено смотреть на экраны компьютера, телефона или телевизора. Благодаря этому она стала лучше спать, стала более сконцентрированной и обрела ощущение душевного покоя.Тем, кто хочет достичь такого же эффекта, Пикеринг посоветовала отдыхать в тишине и гулять на свежем воздухе. «Расслабьтесь, занимаясь аналоговыми или непопулярными видами деятельности: это могут чтение печатных изданий, ведение дневника, легкая гимнастика или ходьба без гаджетов», — добавила она.Пикеринг подчеркнула, что не обязательно полностью отказываться от цифровых устройств — можно начать с того, чтобы не использовать телефон во время просмотра телевизора или ограничить переключение между задачами на работе.

