Диетолог опровергла миф о мясе
Специалистка отметила, что в умеренных количествах красное мясо не вредит здоровью, к тому же оно снабжает организм важными питательными веществами, такими как железо и витамины группы B. По ее словам, опасность для здоровья несут скорее переработанные мясные продукты.
Людлам-Рейн заверила, что полностью отказываться от красного мяса не нужно. «Красное мясо может быть частью здоровой диеты, если соблюдать умеренность», — подчеркнула специалистка.
Диетолог порекомендовала не есть красное мясо каждый день, выбирать щадящие способы приготовления, а также добавлять в рацион другие источники белка и большое количество растительной пищи.
