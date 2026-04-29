Диетолог опровергла миф о мясе

Опасность красного мяса сильно преувеличена, уверена диетолог Никола Людлам-Рейн.Специалистка отметила, что в умеренных количествах красное мясо не вредит здоровью, к тому же оно снабжает организм важными питательными веществами, такими как железо и витамины группы B. По ее словам, опасность для здоровья несут скорее переработанные мясные продукты.Людлам-Рейн заверила, что полностью отказываться от красного мяса не нужно. «Красное мясо может быть частью здоровой диеты, если соблюдать умеренность», — подчеркнула специалистка.Диетолог порекомендовала не есть красное мясо каждый день, выбирать щадящие способы приготовления, а также добавлять в рацион другие источники белка и большое количество растительной пищи.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки