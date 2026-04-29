Воздействие загрязнения воздуха в утробе матери связано с замедлением развития

У младенцев, подвергшихся воздействию высоких концентраций загрязнения воздуха в утробе матери, в возрасте 18 месяцев наблюдается замедление развития по сравнению с теми, кто подвергался воздействию более низких уровней. Исследование Королевского колледжа Лондона — первое, в котором изучается влияние загрязнения воздуха на развитие в Большом Лондоне, измеряются языковые и двигательные навыки младенцев, чьи матери в период беременности жили в столице.Воздействие загрязняющих веществ в первом триместре беременности (с момента зачатия до 12-13 недели), выделяемых, например, транспортом, было связано с ухудшением языковых навыков в возрасте 18 месяцев. Исследование опубликовано в журнале Journal of Physiology.Это исследование также впервые рассматривает вопрос о том, влияет ли преждевременное рождение на воздействие загрязнения окружающей среды во время беременности. Исследование показало, что загрязнение оказывает еще большее влияние на недоношенных детей, у которых наблюдаются более низкие показатели моторики, а также языковых навыков.В исследовании участвовала та же группа младенцев, у которых были обнаружены различия в размерах структуры мозга, что объясняется воздействием загрязнения окружающей среды в утробе матери.«Мы хотели установить, связаны ли уровни загрязнения воздуха с когнитивными, языковыми и двигательными способностями в этот критически важный период раннего детства. Первые 1000 дней от зачатия до двух лет формируют долгосрочное здоровье мозга и поведение», - объясняет соавтор исследования Александра Бонтрон из Королевского колледжа Лондона.В исследовании приняли участие 498 младенцев из Большого Лондона, набранных в больнице Святого Томаса в период с 2015 по 2020 год. Из этой когорты 125 родились преждевременно, и в этой группе 54 ребенка родились на сроке менее 32 недель — так называемые «очень и крайне недоношенные».Младенцы прошли стандартное клиническое тестирование развития, известное как шкала Бейли, которое измеряет когнитивные, языковые и двигательные навыки — при этом баллы 100 отражают средний показатель по популяции.У детей, подвергшихся воздействию высокого уровня загрязнения воздуха в первом триместре беременности, результаты языковых тестов были в среднем на 5–7 баллов ниже по сравнению с детьми, подвергшимися воздействию низкого уровня загрязнения. Взаимосвязи с уровнем загрязнения воздуха во втором и третьем триместрах выявлено не было.У недоношенных детей, подвергавшихся воздействию самых высоких уровней загрязнения в утробе матери на протяжении всей беременности, показатели двигательных навыков были в среднем на 11 баллов ниже, чем у детей, подвергавшихся воздействию низких уровней загрязнения.«Хотя у недоношенных детей и так чаще встречаются трудности с моторным развитием, мы учли различные клинические факторы, такие как время, проведенное на искусственной вентиляции легких, чтобы подтвердить связь между загрязнением воздуха и моторным развитием», - сказала Бонтрон.Команда из Королевского колледжа сотрудничала с Группой экологических исследований Имперского колледжа Лондона для измерения уровня загрязняющих веществ. Лондонский инструментарий по изучению загрязнения воздуха моделирует уровни загрязнения на основе интенсивности движения и средней скорости автомобилей. Это позволило исследователям оценить уровень загрязнения, которому подвергались матери во время беременности, на основе их почтового индекса места жительства.«Уровни загрязнения воздуха у детей младшего возраста, родившихся в Большом Лондоне в период с 2015 по 2020 год, в этом исследовании находились в пределах годовых лимитов, установленных правительством в законодательстве о качестве воздуха 2010 года, хотя они и выше безопасных уровней, установленных ВОЗ в 2021 году», - объясняет Бонтрон.В анализ были включены загрязняющие вещества, в том числе твердые частицы и диоксид азота, выбрасываемые выхлопными газами автомобилей. Мелкие частицы этих молекул могут вдыхаться человеком. Согласно докладу «Состояние глобального воздуха», вдыхание загрязненного воздуха является вторым по значимости фактором риска смерти детей в возрасте до 5 лет во всем мире, уступая только недоеданию.«На данном этапе еще слишком рано говорить о том, догонят ли эти дети своих сверстников — единственный способ это сделать — изучить их в более позднем детском возрасте. Возможно, различия в развитии влияют на образование и обработку информации, но мы не узнаем наверняка, пока не проведем дальнейшие исследования», - добавляет Бонтрон.«Эта работа дополняет растущее количество доказательств того, что воздействие высоких уровней загрязнения воздуха от воздушного движения на матерей может быть связано с изменением результатов развития их потомства. Снижение воздействия загрязнения воздуха от воздушного движения на матерей должно стать приоритетной задачей общественного здравоохранения», - говорит соавтор исследования профессор Серена Каунселл из Королевского колледжа Лондона.«Это исследование показывает, что даже в пределах того, что мы сейчас называем «законными» уровнями загрязнения воздуха, мы наблюдаем измеримое воздействие на развивающийся мозг. Это должно коренным образом изменить наше представление о «приемлемом» качестве воздуха для беременных женщин и маленьких детей. Улучшение качества воздуха – это не просто более чистое небо; это обеспечение каждому ребенку наилучшего старта в жизни», - резюмирует соавтор исследования профессор Фрэнк Келли из Имперского колледжа Лондона.Данное исследование является частью более масштабного исследования, проводимого в рамках проекта «Развитие коннектома человека» (Developing Human Connectome Project), в котором участвовала группа детей, прошедших МРТ головного мозга до или вскоре после рождения.

