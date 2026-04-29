Врачи назвали еду на ночь, способную убрать жир на животе и снизить сахар

Как влияет на организм поздний прием пищи, и что лучше съесть, если вы почувствовали голод незадолго до сна, рассказали специалисты. Врач Лиза Афинская проанализировала научные исследования по этой теме и поделилась любопытными выводами.Она отметила, что для похудения важен общий дневной рацион, который создает условия для снижения жировой массы. Однако это не говорит о том, что время приема пищи вообще не имеет никакого значения."Исследователи из Гарварда выяснили, что поздние приемы пищи (ужин в 21:00) снижали уровень лептина. В результате становится сложнее контролировать аппетит", - пишет врач в своем ТГ-канале.Вы можете есть после 18:00, но не стоит делать слишком поздний ужин главным приемом пищи за день, подчеркнула Лиза Афинская. Если речь действительно о небольшом количестве пищи, и это "правильные продукты", то можно даже избавиться от лишнего жира.Что исследователи рекомендуют съесть перед сном? Горсть несоленых орехов или семечек (например, миндаль или тыквенные семечки, которые богаты магнием). Есть научные данные, подтвердившие, что киви, вишня, апельсин, ананас и банан могут повышать мелатонин, способствуя хорошему сну. Помогает наладить сон и порция несладкого йогурта, который как раз оптимально сочетать с фруктом. Способствуют контролю за сахаром сложные углеводы в сочетании с белком, отметил в своем блоге кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов.Лиза Афинская посоветовала не делать слишком большие перерывы между приемами пищи, и вечером убрать источники добавленного сахара."И в целом рафинированные углеводы. Белый хлеб, белые макароны и так далее. Иногда реактивная гипогликемия и пищевая чувствительность могут вызывать бессонницу", - пишет врач, отмечая пользу питания, направленного на улучшение регуляции уровня глюкозы в крови.

