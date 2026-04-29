Кардиохирург предостерег от употребления «жидкой смерти»

Кардиохирург Джереми Лондон предостерег от употребления сладких газированных напитков и назвал их «жидкой смертью».«Я думаю, что сладкие газированные напитки — это просто бич нашего общества. Очевидно, нужно запретить себе употребление высококалорийных газировок. Вы даже не подозреваете, сколько калорий получаете со сладкими напитками», — заявил Лондон.Врач добавил, что здоровью также сильно вредят сигареты. «Курение — это худшее, что можно сделать со своим организмом. Оно разрушает легкие, вызывает рак легких, повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, сердечных приступов и инсультов. Не курите», — призвал кардиохирург.

