Кардиохирург предостерег от употребления «жидкой смерти»
«Я думаю, что сладкие газированные напитки — это просто бич нашего общества. Очевидно, нужно запретить себе употребление высококалорийных газировок. Вы даже не подозреваете, сколько калорий получаете со сладкими напитками», — заявил Лондон.
Врач добавил, что здоровью также сильно вредят сигареты. «Курение — это худшее, что можно сделать со своим организмом. Оно разрушает легкие, вызывает рак легких, повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, сердечных приступов и инсультов. Не курите», — призвал кардиохирург.
