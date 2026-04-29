Людям с бессонницей раскрыли способ обмануть мозг и уснуть
По словам врача, использовать эти способы можно, когда стандартные способы борьбы с бессонницей, например подсчет овец, не работают. «Попытка контролировать процесс засыпания таким образом активирует префронтальную кору мозга, отвечающую за контроль и планирование, мешая переходу в сон», — уточнила доктор.
Как отметила Прокофьева, в этом случае уснуть поможет так называемая техника парадоксальной интенции. Ее суть заключается в том, что человек дает себе установку лежать с открытыми глазами и изо всех сил стараться не уснуть.
Кроме того, невролог порекомендовала попробовать технику когнитивного перемешивания. Чтобы ее выполнить, нужно начать представлять случайные нейтральные образы. Это поможет обмануть бдительность мозга и уснуть, заверила Прокофьева.
