Куркума демонстрирует способность защищать сердце при диабете

Специалисты из Флоридского технологического института в ходе нового исследования выявили способность куркумина защищать сердце и сосуды при сахарном диабете первого типа. Работу проводили на животных и презентовали на профильном научном мероприятии.Диабет первого типа является пожизненным аутоиммунным заболеванием. Только в США диагноз поставлен около двум миллионам человек. Даже при терапии инсулином у пациентов часто возникают осложнения в форме сердечно-сосудистых патологий на фоне повреждений, спровоцированных высоким уровнем глюкозы.Эксперимент был проведён на крысиной модели диабета первого типа. Одной группе животных давали куркумин, другая была контрольной. Через месяц у диабетических крыс, получавших вещество, состояние сосудов улучшилось практически до уровня здоровых особей.Авторы исследования пояснили, что куркумин – это не только мощный антиоксидант. Он уменьшает воспаление, приводит в норму клеточные ответы, помогая контролировать сахар в крови и сохранять структуру аорты.Анализ доказал, что под влиянием куркумина снизилось воспаление, нормализовалась динамика кальция в сосудистой стенке и был восстановлен баланс белка теплового шока 70. Этот белок обычно страдает при диабете. Куркумин помог снизить риск структурных и функциональных изменений, ухудшающих эластичность сосудов.Авторы работы подчеркивают: для проверки результатов на людях нужны клинические испытания. Но и потом приём любых добавок стоит согласовывать с врачом.

