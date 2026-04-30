Хирург назвал скрытые причины боли в коленях

Хирург-ортопед Стивен Свобода рассказал, что колени могут болеть не только из-за травмы, но и из-за неправильного образа жизниВрач подчеркнул, что самый надежный способ защитить коленные суставы от разрушения — избегать травм. Однако, по его словам, часто дискомфорт появляется без очевидного повреждения. Причиной могут быть интенсивные тренировки без правильной подготовки. В этом случае суставы не успевают адаптироваться к новым условиям и появляется боль.По словам хирурга, суставы также могут изнашиваться из-за лишнего веса. Еще одним негативным фактором он назвал курение. Врач уточнил, что у курильщиков замедленное кровообращение и хуже восстанавливаются ткани, что повышает риск воспалений и развития артрита.Специалист добавил, что боль в коленях не является частью нормального старения. При появлении симптома он посоветовал учесть все факторы и постараться изменить образ жизни.

