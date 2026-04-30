Диетолог раскрыла главного врага старения
По словам Уорнер, уменьшить окислительный стресс помогает матча. В этом напитке содержится множество антиоксидантов: эпигаллокатехин-3-галлат, рутин, кверцетин и хлорофилл. Диетолог добавила, что в матче их больше, чем в зеленом чае.
Кроме того, матча содержит пребиотические компоненты, питающие полезные микробы в кишечнике и таким образом стимулирующие здоровое пищеварение и иммунитет. Кроме того, в этом напитке много кофеина и L-теанина — небелковой аминокислоты, которая содержится в матча в относительно высоких концентрациях — 6,1 миллиграмма на литр.
«L-теанин работает вместе с кофеином, способствуя спокойствию и концентрации энергии, без ощущения нервозности, которое некоторые люди испытывают из-за кофе. Это поддерживает ясность ума, концентрацию внимания и когнитивные функции», — заключила Уорнер.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
Добавил validol в категорию Разное
Добавить комментарий