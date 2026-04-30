Женщины оказались более уязвимыми к малым дозам алкоголя, чем считалось

Кардиолог Джамал Рана поразмышлял о привычке современных женщин, которая тревожит медиков. «Безобидный» ежедневный бокал вина способен повысить риски сердечно-сосудистых заболеваний даже у представительниц среднего возраста, то есть, в группе, считающейся потенциально «защищенной».Поводом для обращения к читателям стали итоги крупного исследования с анализом данных свыше 430 тысяч человек из системы здравоохранения Kaiser Permanente (Северная Калифорния). Его участники на начало наблюдений не имели сердечно-сосудистых отклонений, а за изменениями в их здоровье наблюдали в течение нескольких лет.Анализ выявил, что у женщин, потреблявших более восьми порций алкоголя в неделю (восемь бокалов вина по 150 мл), вероятность развития болезней сердца была почти на 50% выше в сравнении с теми, кто пил меньше. Эксперт отмечает, что особо уязвимыми стали женщины среднего возраста, хотя традиционно именно они считаются группой низкого риска.У представительниц прекрасного пола (особенно до менопаузы) риски сердечно-сосудистых патологий могут быть снижены на фоне действия полового гормона эстрогена. Он поддерживает эластичность сосудов, улучшая липидный профиль крови и в целом защищает сердечно-сосудистую систему. Поэтому у женщин до климакса инфаркт и ишемическая болезнь сердца выявляются реже, чем у представителей сильного пола того же возраста.Дополнительные риски выявлены у тех, кто периодически принимает алкоголь в больших объёмах за один раз. Это даёт рост вероятности сердечных заболеваний у женщин примерно на 68% в сравнении с умеренно пьющими.И даже небольшие дозы алкоголя небезопасны. Эксперт отметил, что спиртное повышает артериальное давление и провоцирует воспалительные процессы, ухудшающие состояние сосудов и сердца.

