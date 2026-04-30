Хватит кормить аптеки: копеечная еда из супермаркета заменит антидепрессанты

Врач-диетолог Елена Соломатина назвала 9 недорогих продуктов, которые могут работать как природные антидепрессанты.В стрессовые периоды некоторые задаются вопросом, что бы такого съесть, чтобы стало полегче. И это неудивительно: в сегодняшнем ритме жизни напряжение подстерегает буквально везде, а помочь себе хочется быстро и без лишних затрат.В разговоре с "Радио 1" Елена Соломатина перечислила продукты, которые действительно могут влиять на эмоциональное состояние. И приятный бонус в том, что всё это стоит вполне недорого и продаётся практически в любом магазине.Жирная рыба. Это источник омега-3 – важного строительного материала для мембран клеток мозга. Когда этих веществ не хватает, передача сигналов между нейронами может ухудшаться, а это отражается и на настроении.Квашеная капуста. Настоящий "суперфуд" по-нашему. В ней содержатся полезные лактобактерии – примерно такие же, какие часто ищут в дорогих йогуртах. Плюс в ней много клетчатки и витамина С.Лук, особенно красный, и даже луковая шелуха. Всё дело в кверцетине – мощном веществе с противовоспалительным действием. Он помогает снижать воспаление, улучшает циркуляцию крови в мелких капиллярах и добавляет бодрости.Вишня, черешня, киви и бананы. Эти продукты особенно полезны для сна, потому что содержат природный мелатонин или компоненты, которые помогают организму вырабатывать его самостоятельно.Острые специи – перец, горчица и не только. Когда организм ощущает жжение, он реагирует выбросом эндорфинов, и за счёт этого настроение может немного подняться.Орехи. Они помогают поддерживать ровное и спокойное состояние. В их составе есть аргинин – вещество, из которого образуется оксид азота. В небольших количествах он расслабляет сосуды и улучшает кровообращение в мозге.Яйца. Это не только хороший белок, но и источник холина. Он нужен для выработки ацетилхолина – нейромедиатора, который связан с памятью, концентрацией и ясностью мышления.Кофе и зелёный чай, если не перебарщивать. Они могут ненадолго улучшить настроение благодаря кофеину, а зелёный чай – ещё и за счёт L-теанина.Фрукты с белыми плёночками. В них есть клетчатка и флавоноиды, которые помогают сохранять витамины и служат питанием для полезной микрофлоры кишечника.При этом специалист напомнила: ни один продукт сам по себе не станет "волшебной таблеткой". Но если регулярно добавлять всё это в рацион, можно дать мозгу и кишечнику необходимые вещества для выработки гормонов радости.

