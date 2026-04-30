Ультрапереработанные продукты влияют на способность мозга концентрироваться
Ультрапереработанные продукты широко распространены в западном рационе питания, и новые исследования связывают эти произведенные промышленным способом блюда, напитки и закуски с ухудшением здоровья мозга.
В частности, в исследовании изучалась корреляция между вниманием, риском развития деменции и долей ультрапереработанных продуктов в рационе более 2000 австралийцев в возрасте 40–70 лет, не страдающих деменцией.
Биохимик-диетолог Барбара Кардосо из Университета Монаша в Австралии провела анализ данных опроса 2192 участников (в основном белых женщин), которые заполнили анкету о питании и прошли четыре теста на когнитивные функции, оценивающие внимание и память.
Участники также предоставили демографические данные, информацию об уровне физической активности и другие сведения о состоянии здоровья, что позволило исследователям рассчитать риск развития деменции с помощью общепринятого инструмента для прогнозирования вероятности постановки диагноза в течение 20 лет среди людей среднего возраста.
Хотя подобное наблюдательное исследование не может установить наличие причинно-следственной связи между употреблением ультрапереработанных продуктов и здоровьем мозга, оно выявило закономерности между ними, которые можно было бы изучить более подробно.
В целом по группе ультрапереработанные продукты составляли около 41 процента от общего потребления энергии, хотя эта доля была значительно выше среди молодых участников и мужчин.
При каждом увеличении количества ультрапереработанных продуктов в рационе человека на 10 процентов наблюдалось заметное, измеримое снижение его способности к концентрации внимания примерно на 0,05 балла. Более высокое потребление ультрапереработанных продуктов также было связано с более высоким риском развития деменции, увеличивая показатель примерно на 0,24 балла за каждые 10 процентов увеличения.
«Чтобы оценить масштаб наших выводов, следует отметить, что 10-процентное увеличение потребления ультрапереработанных продуктов примерно эквивалентно добавлению стандартной пачки чипсов в ваш ежедневный рацион», — говорит Кардосо. «В клинической практике это выражалось в неизменно более низких результатах по стандартизированным когнитивным тестам, измеряющим зрительное внимание и скорость обработки информации».
Исследование также выявило несколько других факторов, связанных с более высоким потреблением ультрапереработанных продуктов: низкий уровень образования, ожирение и недостаточная приверженность средиземноморской диете. Корреляция между потреблением ультрапереработанных продуктов и показателями памяти обнаружена не была.
Однако следование «здоровой» диете, такой как средиземноморская, которая, согласно предыдущим исследованиям, связана с улучшением работы мозга, мало что меняло, если в рацион по-прежнему входили ультрапереработанные продукты.
Как пишут авторы исследования, это может указывать на то, что на когнитивное здоровье влияет сама обработка пищевых продуктов, а не недостаток питательных веществ в рационе.
В рамках данного исследования к ультрапереработанным продуктам относились такие товары, как безалкогольные напитки, картофельные чипсы, готовые блюда, молочные десерты и сосиски — по сути, все, что не является свежим, «цельным» продуктом.
Это очень широкая категория, что затрудняет определение причин взаимосвязи между здоровьем мозга и питанием, — но у исследователей есть несколько теорий.
«Сверхглубокая переработка пищевых продуктов часто разрушает их естественную структуру и приводит к появлению потенциально вредных веществ, таких как искусственные добавки или химические вещества, используемые в процессе обработки», — объясняет Кардосо. «Эти добавки позволяют предположить, что связь между питанием и когнитивными функциями выходит за рамки простого отказа от продуктов, считающихся полезными, и указывают на механизмы, связанные со степенью обработки самих продуктов».
Добавки — одно из возможных объяснений, но есть и много других.
Во-первых, ультрапереработанные продукты также связаны с метаболическими расстройствами, такими как диабет, высокое кровяное давление и ожирение, которые, в свою очередь, могут влиять на работу мозга.
С другой стороны, люди с низкими показателями внимания и более высоким риском развития деменции могут быть более склонны к употреблению ультрапереработанных продуктов. Место жительства также напрямую влияет на доступ человека к здоровой пище.
Для выяснения всех деталей происходящего потребуются дополнительные исследования. Тем не менее, этого достаточно, чтобы задуматься о замене хот-дога на салатный сэндвич – разумеется, из цельнозернового хлеба.
