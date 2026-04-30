Ультрапереработанные продукты влияют на способность мозга концентрироваться

Ультрапереработанные продукты широко распространены в западном рационе питания, и новые исследования связывают эти произведенные промышленным способом блюда, напитки и закуски с ухудшением здоровья мозга.В частности, в исследовании изучалась корреляция между вниманием, риском развития деменции и долей ультрапереработанных продуктов в рационе более 2000 австралийцев в возрасте 40–70 лет, не страдающих деменцией.Биохимик-диетолог Барбара Кардосо из Университета Монаша в Австралии провела анализ данных опроса 2192 участников (в основном белых женщин), которые заполнили анкету о питании и прошли четыре теста на когнитивные функции, оценивающие внимание и память.Участники также предоставили демографические данные, информацию об уровне физической активности и другие сведения о состоянии здоровья, что позволило исследователям рассчитать риск развития деменции с помощью общепринятого инструмента для прогнозирования вероятности постановки диагноза в течение 20 лет среди людей среднего возраста.Хотя подобное наблюдательное исследование не может установить наличие причинно-следственной связи между употреблением ультрапереработанных продуктов и здоровьем мозга, оно выявило закономерности между ними, которые можно было бы изучить более подробно.В целом по группе ультрапереработанные продукты составляли около 41 процента от общего потребления энергии, хотя эта доля была значительно выше среди молодых участников и мужчин.При каждом увеличении количества ультрапереработанных продуктов в рационе человека на 10 процентов наблюдалось заметное, измеримое снижение его способности к концентрации внимания примерно на 0,05 балла. Более высокое потребление ультрапереработанных продуктов также было связано с более высоким риском развития деменции, увеличивая показатель примерно на 0,24 балла за каждые 10 процентов увеличения.«Чтобы оценить масштаб наших выводов, следует отметить, что 10-процентное увеличение потребления ультрапереработанных продуктов примерно эквивалентно добавлению стандартной пачки чипсов в ваш ежедневный рацион», — говорит Кардосо. «В клинической практике это выражалось в неизменно более низких результатах по стандартизированным когнитивным тестам, измеряющим зрительное внимание и скорость обработки информации».Исследование также выявило несколько других факторов, связанных с более высоким потреблением ультрапереработанных продуктов: низкий уровень образования, ожирение и недостаточная приверженность средиземноморской диете. Корреляция между потреблением ультрапереработанных продуктов и показателями памяти обнаружена не была.Однако следование «здоровой» диете, такой как средиземноморская, которая, согласно предыдущим исследованиям, связана с улучшением работы мозга, мало что меняло, если в рацион по-прежнему входили ультрапереработанные продукты.Как пишут авторы исследования, это может указывать на то, что на когнитивное здоровье влияет сама обработка пищевых продуктов, а не недостаток питательных веществ в рационе.В рамках данного исследования к ультрапереработанным продуктам относились такие товары, как безалкогольные напитки, картофельные чипсы, готовые блюда, молочные десерты и сосиски — по сути, все, что не является свежим, «цельным» продуктом.Это очень широкая категория, что затрудняет определение причин взаимосвязи между здоровьем мозга и питанием, — но у исследователей есть несколько теорий.«Сверхглубокая переработка пищевых продуктов часто разрушает их естественную структуру и приводит к появлению потенциально вредных веществ, таких как искусственные добавки или химические вещества, используемые в процессе обработки», — объясняет Кардосо. «Эти добавки позволяют предположить, что связь между питанием и когнитивными функциями выходит за рамки простого отказа от продуктов, считающихся полезными, и указывают на механизмы, связанные со степенью обработки самих продуктов».Добавки — одно из возможных объяснений, но есть и много других.Во-первых, ультрапереработанные продукты также связаны с метаболическими расстройствами, такими как диабет, высокое кровяное давление и ожирение, которые, в свою очередь, могут влиять на работу мозга.С другой стороны, люди с низкими показателями внимания и более высоким риском развития деменции могут быть более склонны к употреблению ультрапереработанных продуктов. Место жительства также напрямую влияет на доступ человека к здоровой пище.Для выяснения всех деталей происходящего потребуются дополнительные исследования. Тем не менее, этого достаточно, чтобы задуматься о замене хот-дога на салатный сэндвич – разумеется, из цельнозернового хлеба.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки