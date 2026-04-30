Онколог назвал указывающие на рак ранние симптомы

Опираясь на малейшие симптомы и жалобы пациента, врач может рекомендовать ему полноценное обследование, которое поможет подтвердить или опровергнуть диагноз онкологии, рассказал врач-онколог, химиотерапевт Медскан Hadassah Евгений Чичиков.Доктор рассказал, что типичными общими симптомами онкологии являются усталость, быстрая утомляемость, субфебрильная температура (чуть выше 37), потеря веса без причин. При этом он отметил, что данные проявления характерны не только для рака, но и для многих других болезней.«Среди видимых признаков есть родинки, которые меняют форму, цвет, размер в короткие сроки. В таких случаях есть подозрение на меланому. Также имеет значение примесь крови в стуле или моче — подозрение на рак органов желудочно-кишечного тракта или мочевыводящих путей. Уплотнения в молочных железах, появление асимметрии, изменение формы соска — подозрение на рак молочной железы. Длительный кашель у курильщиков и тех, кто не курит — подозрение на рак легкого», — предупредил онколог.Онколог также отметил, что наиболее эффективным методом выявления болезни является скрининг. Он, по его словам, назначается в зависимости от возраста и принадлежности к группам риска.«Это могут быть маммография для женщин после 40 лет для обнаружения рака молочной железы; анализ кала на скрытую кровь и колоноскопия — после 45 лет для выявления рака кишечника; ПСА-тест и пальцевое ректальное исследование простаты для мужчин после 50 лет для обнаружения рака предстательной железы; PAP-тест для обнаружения рака шейки матки; низкодозная КТ для курильщиков и людей из групп риска для выявления рака легкого», — рассказал Чичиков.

