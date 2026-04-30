Терапевт Галкина: сидеть на диете зимой вредно для иммунитета
Врач рассказала в интервью, что чувство потери энергии, апатии и вялости, сонливости зимой может быть тесно связано с несбалансированным питанием и нехваткой микроэлементов. Галкина отметила, что практиковать в это время года голодание, жесткие ограничения в рационе или диеты вредно для иммунитета.
«Любое голодание или строгие диеты зимой лучше исключить, чтобы не создавать для иммунитета дополнительный стресс. Зимой диета должна быть плотной», - подчеркнула медик.
Беседуя с «Газете.Ru», терапевт Галкина уточнила, что в зимнем рационе должно быть много белковых продуктов животного и растительного происхождения, цельных круп, ягод и овощей.
«Обратите внимание на корнеплоды и зеленые листовые овощи – брюссельскую капусту, шпинат, морковь – они содержат большое количество провитамин А», - дополнила эксперт.
Помимо этого Галкина посоветовала свести к минимуму количество употребляемых в пищу быстрых углеводов, колбасных изделий и фастфуда – это эффективно помогает не набирать зимой лишний вес.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
Добавил lavrentiya в категорию Разное
Добавить комментарий