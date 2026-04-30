Диетолог назвала самое вредное мясо для шашлыка

Некоторые виды мяса на огне могут представлять опасность для здоровья. Диетолог, нутрициолог и автор проекта «Код стройности» Юлия Кашапова в беседе с «Чемпионатом» раскрыла, какие виды мяса стоит избегать при приготовлении на открытом огне.По словам эксперта, свинина и баранина, несмотря на свою популярность, не являются оптимальным выбором с точки зрения здоровья. Эти виды мяса содержат большое количество жира, который тяжело усваивается организмом. Избыточное потребление такого мяса может привести к повышению уровня холестерина в крови, что увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.Более того, при жарке на открытом огне жирные сорта мяса образуют канцерогены — вещества, способные вызывать раковые заболевания.Особую осторожность диетолог советует проявлять при покупке готовых шашлыков в магазинах. В таких продуктах часто используется несвежее мясо, а также содержится большое количество усилителей вкуса и консервантов, негативно влияющих на здоровье.Лучший вариант, подчёркивает Кашапова, — приготовить шашлык самостоятельно. Это позволит контролировать качество мяса и использовать натуральные специи и маринады.В качестве более здоровых альтернатив для шашлыка эксперт рекомендует использовать:

