Диетолог Мухина посоветовала 5 продуктов для укрепления и роста мышц

Развитые и крепкие мышцы препятствуют раннему старению тела.Ослабление и уменьшение мышечной массы является одним из физиологических признаков возрастного дряхления. С приближением старости нетренированные мышцы начинают ослабевать у всех, и с этим связаны ухудшение общего здоровья, а также подверженность ожирению и лишнему весу. Доказано: чем слабее мышцы тела, тем активнее оно накапливает жир. В свою очередь, развитые мышцы способствуют жиросжиганию.В комментарии диетолога Марият Мухиной были перечислены продукты, эффективно помогающие мышцам расти. Одними из лучших в этом деле специалист назвала куриные яйца.«Куриные яйца должны стать одним из основных продуктов в рационе желающих набрать мышечную массу. В этом продукте содержится аминокислота лейцин и цинк, стимулирующий развитие мышц», - уточнила медик.Помимо этого, для поддержания мышечной массы Мухина посоветовала включать в рацион нежирную говядину и птицу, треску (последняя, помимо белка, также насыщена полезными жирными кислотами омега-3 и омега-6). Среди круп отличным укрепителем мышц является киноа.

