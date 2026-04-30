Назван эффективный способ улучшить работу сердца

Плавание может эффективнее укреплять сердце, чем бег. К такому выводу пришли исследователи из Федерального университета Сан-Паулу, опубликовавшие результаты работы в журнале Scientific Reports.В эксперименте на животных ученые сравнили влияние двух видов нагрузки — бега и плавания — на сердечно-сосудистую систему. Оба варианта тренировок одинаково улучшали выносливость: показатель потребления кислорода вырос более чем на 5 процентов. Однако только плавание привело к заметным изменениям в самом сердце — увеличению массы сердечной мышцы и улучшению ее сократительной способности.Анализ показал, что плавание сильнее влияет на работу микроРНК — молекул, регулирующих рост клеток, формирование сосудов и защиту сердца от повреждений. Именно эти механизмы, по мнению авторов, делают сердце более сильным и устойчивым к нагрузкам.Исследователи отмечают, что оба вида активности полезны для здоровья, однако плавание может давать дополнительный эффект, особенно в ситуациях, связанных с восстановлением сердца. .

