Назван эффективный способ улучшить работу сердца
В эксперименте на животных ученые сравнили влияние двух видов нагрузки — бега и плавания — на сердечно-сосудистую систему. Оба варианта тренировок одинаково улучшали выносливость: показатель потребления кислорода вырос более чем на 5 процентов. Однако только плавание привело к заметным изменениям в самом сердце — увеличению массы сердечной мышцы и улучшению ее сократительной способности.
Анализ показал, что плавание сильнее влияет на работу микроРНК — молекул, регулирующих рост клеток, формирование сосудов и защиту сердца от повреждений. Именно эти механизмы, по мнению авторов, делают сердце более сильным и устойчивым к нагрузкам.
Исследователи отмечают, что оба вида активности полезны для здоровья, однако плавание может давать дополнительный эффект, особенно в ситуациях, связанных с восстановлением сердца. .
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
Добавил valyuha в категорию Кардиология
Добавить комментарий