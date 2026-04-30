Ваше обоняние может предсказать, как долго вы проживете

Острое обоняние связано с улучшением здоровья, но попытки уловить запахи могут привести к слабости и смерти.Новое исследование предполагает, что потеря обоняния может быть полезным индикатором общего состояния здоровья пожилых людей.«Легко провести простой тест на запах, который занимает всего несколько минут, и который потенциально может быть использован в качестве ценного инструмента для оценки риска, слабости или нездорового старения. Например, если кто-то провалил тест на обоняние, возможно, этому пациенту нужно улучшить свое питание или пройти более детальное неврологическое или медицинское обследование», - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.Исследование, основанное на предыдущих исследованиях, показало, что снижение обонятельной способности является распространенным ранним индикатором когнитивного снижения, связанного с мозгом.Участники исследования были проверены на их способность обнаруживать и записывать пять различных запахов во время исследования. Им также дали шесть запахов, чтобы измерить, насколько хорошо они могут обнаружить присутствие запаха. Эти меры обоняния называются обонятельной чувствительностью и обонятельной идентификацией. Состояние здоровья участников также отмечалось в плане дряхлости – возрастного синдрома физического упадка.«Нарушение функций обонятельной идентификации и чувствительности связано со слабостью. Это показывает, что здесь работает не только ваш стареющий мозг. Но это также может быть что-то периферийное, например, что-то на уровне вашего носа, способное предсказать нашу неминуемую слабость и смерть», - сказал Алехина, комментируя исследование специально для МедикФорум.Здоровое старение предполагает умеренное потребление алкоголя, сохранение социальной активности и отказ от курения. Посещение регулярных медицинских осмотров и скринингов также может выявить начало заболевания, которое можно изменить.

