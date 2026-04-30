Ваше обоняние может предсказать, как долго вы проживете
Новое исследование предполагает, что потеря обоняния может быть полезным индикатором общего состояния здоровья пожилых людей.
«Легко провести простой тест на запах, который занимает всего несколько минут, и который потенциально может быть использован в качестве ценного инструмента для оценки риска, слабости или нездорового старения. Например, если кто-то провалил тест на обоняние, возможно, этому пациенту нужно улучшить свое питание или пройти более детальное неврологическое или медицинское обследование», - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.
Исследование, основанное на предыдущих исследованиях, показало, что снижение обонятельной способности является распространенным ранним индикатором когнитивного снижения, связанного с мозгом.
Участники исследования были проверены на их способность обнаруживать и записывать пять различных запахов во время исследования. Им также дали шесть запахов, чтобы измерить, насколько хорошо они могут обнаружить присутствие запаха. Эти меры обоняния называются обонятельной чувствительностью и обонятельной идентификацией. Состояние здоровья участников также отмечалось в плане дряхлости – возрастного синдрома физического упадка.
«Нарушение функций обонятельной идентификации и чувствительности связано со слабостью. Это показывает, что здесь работает не только ваш стареющий мозг. Но это также может быть что-то периферийное, например, что-то на уровне вашего носа, способное предсказать нашу неминуемую слабость и смерть», - сказал Алехина, комментируя исследование специально для МедикФорум.
Здоровое старение предполагает умеренное потребление алкоголя, сохранение социальной активности и отказ от курения. Посещение регулярных медицинских осмотров и скринингов также может выявить начало заболевания, которое можно изменить.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
Добавил valyuha в категорию Разное
Добавить комментарий