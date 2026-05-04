Онколог назвал часто игнорируемый симптом рака

Частым симптомом при раке поджелудочной железы является тупая боль в спине. Об этом неочевидном признаке рассказал врач-онколог Иржи Кубеш.По словам специалиста, рак поджелудочной железы часто выявляют на поздних стадиях, так как он протекает незаметно и не имеет специфических симптомов. В некоторых случаях человек может ощущать тупую неинтенсивную боль в спине, которую нередко игнорируют, принимая за мышечное напряжение.Кубеш отметил, что такая боль может также возникать в верхней части живота, но поскольку поджелудочная железа расположена близко к позвоночнику, то она часто отдает в спину. Особенностью такой боли врач назвал то, что она не проходит и не вызывается физической активностью.Онколог подчеркнул, что чаще всего спина болит не из-за рака, но если дискомфорт появляется без причины и не проходит, то стоит обратиться к врачу. Также, по словам специалиста, нужно насторожиться, если появляется сильная слабость, необъяснимая потеря веса или изменение аппетита.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки