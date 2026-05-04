PNAS: найден неожиданный источник топлива для клеток рака поджелудочной

Ученые из Вистаровского института обнаружили уязвимость рака поджелудочной железы: опухоль оказалась зависимой от воспалительного механизма, который сама же и запускает. Блокировка этого процесса приводит к гибели раковых клеток.Ученые выяснили, что ключевую роль играет сбой в работе митохондрий — структур клетки, отвечающих за выработку энергии. В норме митохондрии изолированы и не пропускают содержимое наружу. Однако в опухолевых клетках из-за дефицита белка Mic60 их мембраны становятся «дырявыми».В результате из митохондрий в клетку выходит двухцепочечная РНК — молекула, которую организм обычно воспринимает как сигнал вирусной инфекции. Этот сигнал активирует защитную реакцию через белки TLR3 и TRAF6, вызывая воспаление. Как оказалось, именно это воспаление и становится «топливом» для опухоли: оно поддерживает рост и выживание раковых клеток.Эксперименты показали, что при блокировке этого сигнального пути раковые клетки погибают, тогда как здоровые продолжают функционировать. В опытах на мышах такой подход остановил рост опухолей.По словам авторов, это принципиально новый механизм: ранее было известно, что митохондрии могут вызывать воспаление, но не как фактор развития рака. Теперь стало ясно, что опухоль не просто использует этот процесс, а критически от него зависит.Рак поджелудочной железы считается одной из самых агрессивных форм онкологии и плохо поддается лечению, поэтому выявление такой «слабой точки» открывает перспективы для создания новых препаратов. Ученые уже планируют разработку лекарств, способных блокировать путь TLR3/TRAF6 и тем самым лишать опухоль возможности расти.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки