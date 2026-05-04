Физические упражнения помогают замедлить прогрессирование болезни Паркинсона

Поскольку лекарства от болезни Паркинсона пока не существует, исследования показывают, что физические упражнения являются одним из наиболее эффективных способов замедлить ее прогрессирование.«Физические упражнения могут быть полезны не только для общего здоровья, но и фактически способствовать замедлению прогрессирования болезни Паркинсона, уменьшая воспаление мозга, лежащее в основе заболевания», — говорит Меррилл Ландерс из Университета Невады в Лас-Вегасе.Болезнь Паркинсона — нейродегенеративное заболевание, чаще всего диагностируемое в возрасте от 55 до 65 лет, — поражает двигательные функции, сон, когнитивные способности и даже контроль над мочевым пузырем. Это означает, что для человека старше 60 лет легкий тремор в руке, замедление движений или потеря обоняния могут сигнализировать о более серьезной проблеме, требующей внимания.«Пока не будет найдено лекарство, одной из главных задач в исследованиях болезни Паркинсона является поиск методов лечения, которые действительно могут замедлить или остановить развитие заболевания», — говорит Ландерс. «Одним из наиболее перспективных кандидатов для замедления прогрессирования являются аэробные упражнения, на которых и сосредоточено мое текущее исследование».Ландерс десятилетиями работает практикующим врачом с людьми, страдающими болезнью Паркинсона. В рамках своих исследований Ландерс с коллегами проводят занятия по аэробной тренировке различной интенсивности. Затем они берут образцы крови во время этих занятий, чтобы понять, какие объемы и уровни физических упражнений могут быть наиболее эффективными для людей, живущих с болезнью Паркинсона.Физические упражнения действуют как «удобрение для мозга». Они приводят к увеличению уровня нейротрофического фактора мозга (BDNF), белка, который способствует выживанию и росту нейронов. «BDNF также снижает воспаление во всем организме и мозге, запуская высвобождение противовоспалительных сигналов из мышц и тканей во время физических упражнений», — добавляет Ландерс.Хотя воспаление имеет решающее значение для иммунной системы организма, чрезмерное воспаление может повредить здоровые ткани. Проще говоря, воспаление ускоряет гибель нейронов, но увеличение аэробных упражнений снижает уровень воспаления в состоянии покоя.Ландерс рекомендует любые виды продолжительных аэробных упражнений — ходьбу на беговой дорожке, езду на велосипеде, танцы или любую другую активность, которая заставляет ваше сердце биться чаще.Он рекомендует тренироваться с умеренной, но достаточной интенсивностью; достаточно интенсивно, чтобы говорить короткими предложениями, но не настолько легко, чтобы вести полноценный разговор было легко. Оптимальный уровень интенсивности, примерно 60–75% от максимальной частоты сердечных сокращений, обеспечивает наибольший прирост BDNF. «Вам нужно находиться в этой зоне интенсивности, чтобы поддерживать её в течение относительно длительного времени», — говорит Ландерс. «Если тренировка слишком интенсивная, вы не сможете выполнять её достаточно долго, чтобы получить прирост BDNF».Профессор Брач Постон сказал, что силовые тренировки, интервальные тренировки и даже бокс приносят пользу. Его исследования сосредоточены на использовании неинвазивной стимуляции мозга для улучшения обучения двигательным навыкам при болезни Паркинсона, у пожилых людей и молодых взрослых.«Бокс включает в себя более сложные движения, — сказал он. — В нем есть аэробная составляющая и больше интервальных тренировок. Он заставляет людей вставать и проверяет их равновесие».Когда симптомы начинают мешать повседневной жизни, людям с болезнью Паркинсона рекомендуется принимать леводопу, которая помогает повысить уровень дофамина в мозге. «У большинства людей проходит около шести лет после постановки диагноза, прежде чем симптомы действительно станут очень сильными», — сказал Постон.История актера Майкла Дж. Фокса привлекла внимание к болезни Паркинсона. Фоксу поставили диагноз в 29 лет, что является редкостью для болезни Паркинсона. Сейчас, в 64 года, он по-прежнему живет с болезнью Паркинсона, но испытывает дискинезии — непроизвольные и хаотичные движения.«Привлечение большего внимания к болезни Паркинсона — это хорошо, — говорит Меррилл Ландерс. — Это не только вовлекает больше людей в обсуждение, но, как мы надеемся, в конечном итоге приводит к увеличению финансирования исследований, которые могут изменить жизни людей».Болезнь Паркинсона — это прогрессирующее заболевание нервной системы, которое замедляет работу нескольких различных нейромедиаторных систем головного мозга, включая дофамин, химическое вещество, помогающее контролировать движения.Статистика по болезни ПаркинсонаБольшинство диагнозов ставится в возрасте от 55 до 65 лет.Ежегодно этим заболеванием страдают 1,1 миллиона американцев, в том числе ежегодно выявляется 90 000 новых случаев.Это заболевание поражает лишь 1% людей старше 60 лет, но при этом является самым быстрорастущим нейродегенеративным расстройством в США.У 10–20% пациентов болезнь Паркинсона с ранним началом диагностируется в возрасте до 50 лет. Только у 2% диагноз ставится до 40 лет.Возраст постановки диагноза играет решающую роль в определении качества жизни в дальнейшем: при раннем начале заболевания прогрессирование происходит быстрее, и заболевание более подвержено долгосрочному нарушению контроля над движениями, также известному как дискинезия.Симптомы болезни ПаркинсонаК наиболее ранним симптомам болезни Паркинсона, предшествующим постановке диагноза, относятся запор, расстройство поведения во время фазы быстрого сна, чрезмерная дневная усталость, депрессия и потеря обоняния.У 96% людей, которым недавно диагностировали болезнь Паркинсона, наблюдается изменение обоняния.Запор и потеря обоняния обычно проявляются раньше, чем двигательные симптомы.У людей с болезнью Паркинсона к моменту появления более выраженных двигательных симптомов уже утрачивается около 70% нейронов, вырабатывающих дофамин.И болезнь Паркинсона, и болезнь Альцгеймера сопровождаются двигательными и когнитивными симптомами, при этом при болезни Паркинсона больше проблем, связанных с двигательными функциями, чем с когнитивными. И наоборот, при болезни Альцгеймера больше когнитивных проблем, чем двигательных.

