Физические упражнения помогают замедлить прогрессирование болезни Паркинсона
«Физические упражнения могут быть полезны не только для общего здоровья, но и фактически способствовать замедлению прогрессирования болезни Паркинсона, уменьшая воспаление мозга, лежащее в основе заболевания», — говорит Меррилл Ландерс из Университета Невады в Лас-Вегасе.
Болезнь Паркинсона — нейродегенеративное заболевание, чаще всего диагностируемое в возрасте от 55 до 65 лет, — поражает двигательные функции, сон, когнитивные способности и даже контроль над мочевым пузырем. Это означает, что для человека старше 60 лет легкий тремор в руке, замедление движений или потеря обоняния могут сигнализировать о более серьезной проблеме, требующей внимания.
«Пока не будет найдено лекарство, одной из главных задач в исследованиях болезни Паркинсона является поиск методов лечения, которые действительно могут замедлить или остановить развитие заболевания», — говорит Ландерс. «Одним из наиболее перспективных кандидатов для замедления прогрессирования являются аэробные упражнения, на которых и сосредоточено мое текущее исследование».
Ландерс десятилетиями работает практикующим врачом с людьми, страдающими болезнью Паркинсона. В рамках своих исследований Ландерс с коллегами проводят занятия по аэробной тренировке различной интенсивности. Затем они берут образцы крови во время этих занятий, чтобы понять, какие объемы и уровни физических упражнений могут быть наиболее эффективными для людей, живущих с болезнью Паркинсона.
Физические упражнения действуют как «удобрение для мозга». Они приводят к увеличению уровня нейротрофического фактора мозга (BDNF), белка, который способствует выживанию и росту нейронов. «BDNF также снижает воспаление во всем организме и мозге, запуская высвобождение противовоспалительных сигналов из мышц и тканей во время физических упражнений», — добавляет Ландерс.
Хотя воспаление имеет решающее значение для иммунной системы организма, чрезмерное воспаление может повредить здоровые ткани. Проще говоря, воспаление ускоряет гибель нейронов, но увеличение аэробных упражнений снижает уровень воспаления в состоянии покоя.
Ландерс рекомендует любые виды продолжительных аэробных упражнений — ходьбу на беговой дорожке, езду на велосипеде, танцы или любую другую активность, которая заставляет ваше сердце биться чаще.
Он рекомендует тренироваться с умеренной, но достаточной интенсивностью; достаточно интенсивно, чтобы говорить короткими предложениями, но не настолько легко, чтобы вести полноценный разговор было легко. Оптимальный уровень интенсивности, примерно 60–75% от максимальной частоты сердечных сокращений, обеспечивает наибольший прирост BDNF. «Вам нужно находиться в этой зоне интенсивности, чтобы поддерживать её в течение относительно длительного времени», — говорит Ландерс. «Если тренировка слишком интенсивная, вы не сможете выполнять её достаточно долго, чтобы получить прирост BDNF».
Профессор Брач Постон сказал, что силовые тренировки, интервальные тренировки и даже бокс приносят пользу. Его исследования сосредоточены на использовании неинвазивной стимуляции мозга для улучшения обучения двигательным навыкам при болезни Паркинсона, у пожилых людей и молодых взрослых.
«Бокс включает в себя более сложные движения, — сказал он. — В нем есть аэробная составляющая и больше интервальных тренировок. Он заставляет людей вставать и проверяет их равновесие».
Когда симптомы начинают мешать повседневной жизни, людям с болезнью Паркинсона рекомендуется принимать леводопу, которая помогает повысить уровень дофамина в мозге. «У большинства людей проходит около шести лет после постановки диагноза, прежде чем симптомы действительно станут очень сильными», — сказал Постон.
История актера Майкла Дж. Фокса привлекла внимание к болезни Паркинсона. Фоксу поставили диагноз в 29 лет, что является редкостью для болезни Паркинсона. Сейчас, в 64 года, он по-прежнему живет с болезнью Паркинсона, но испытывает дискинезии — непроизвольные и хаотичные движения.
«Привлечение большего внимания к болезни Паркинсона — это хорошо, — говорит Меррилл Ландерс. — Это не только вовлекает больше людей в обсуждение, но, как мы надеемся, в конечном итоге приводит к увеличению финансирования исследований, которые могут изменить жизни людей».
Болезнь Паркинсона — это прогрессирующее заболевание нервной системы, которое замедляет работу нескольких различных нейромедиаторных систем головного мозга, включая дофамин, химическое вещество, помогающее контролировать движения.
Статистика по болезни Паркинсона
Большинство диагнозов ставится в возрасте от 55 до 65 лет.
Ежегодно этим заболеванием страдают 1,1 миллиона американцев, в том числе ежегодно выявляется 90 000 новых случаев.
Это заболевание поражает лишь 1% людей старше 60 лет, но при этом является самым быстрорастущим нейродегенеративным расстройством в США.
У 10–20% пациентов болезнь Паркинсона с ранним началом диагностируется в возрасте до 50 лет. Только у 2% диагноз ставится до 40 лет.
Возраст постановки диагноза играет решающую роль в определении качества жизни в дальнейшем: при раннем начале заболевания прогрессирование происходит быстрее, и заболевание более подвержено долгосрочному нарушению контроля над движениями, также известному как дискинезия.
Симптомы болезни Паркинсона
К наиболее ранним симптомам болезни Паркинсона, предшествующим постановке диагноза, относятся запор, расстройство поведения во время фазы быстрого сна, чрезмерная дневная усталость, депрессия и потеря обоняния.
У 96% людей, которым недавно диагностировали болезнь Паркинсона, наблюдается изменение обоняния.
Запор и потеря обоняния обычно проявляются раньше, чем двигательные симптомы.
У людей с болезнью Паркинсона к моменту появления более выраженных двигательных симптомов уже утрачивается около 70% нейронов, вырабатывающих дофамин.
И болезнь Паркинсона, и болезнь Альцгеймера сопровождаются двигательными и когнитивными симптомами, при этом при болезни Паркинсона больше проблем, связанных с двигательными функциями, чем с когнитивными. И наоборот, при болезни Альцгеймера больше когнитивных проблем, чем двигательных.
