Российские ученые разработали средство лечения грибка ногтей из борщевика

Лечить грибковые заболевания экстрактом борщевика Сосновского предложили исследователи Мордовского государственного университета (МГУ) им. Н.П. Огарёва.Главной проблемой, долго не позволяющей вылечить грибок кожи и ногтей является развитие резистентности (устойчивости) грибков к имеющимся в арсенале медиков препаратам. Новый способ борьбы с этим заболеванием не позволяет грибку выработать устойчивость, и, к тому же, не имеет побочных эффектов.В основе метода – природный фотосенсибилизатор (вещество борщевика, которое повышает чувствительность биологических тканей к свету), а также портативное устройство, излучающее ультрафиолетовые лучи.Ученые, по сути, обуздали тот механизм борщевика Сосновского, который считался вредоносным, то есть, ожоги, которые возникали из-за ядовитых веществ борщевика – фуранокумаринов под действием солнечного света. Теперь специалисты создали такое вещество на основе этих фуранокумаринов, которое повышает чувствительность кожи к ультрафиолету, но к ожогам не приводит, а лишь убивают грибок, вызывают разрушение его клеток. Здоровые ткани при этом не повреждаются.Если большинство противогрибковых препаратов могут оказывать токсическое воздействие на организм, новый метод действует избирательно. Сначала препарат наносится локально лишь на пораженный участок кожи или ногтя, – делается это с помощью шарикового роллера. Потом зона, на которую нанесено средство на основе борщевика, облучается ультрафиолетовой лампой. При этом здоровые ткани совершенно не подвергаются никакому воздействию.Кроме всего прочего при помощи у/ф-излучателя специалисты могут быстро определять очаг распространения инфекции, поскольку многие грибковые возбудители по особому светятся под ультрафиолетом.Пока ученые исследовали действие борщевика лишь в лаборатории. Следующим шагом будет тестирование его на лабораторных животных.

