Терапевт назвала опасные последствия самолечения головной боли

Периодически возникающая головная боль, которую не удается снять стандартными обезболивающими, одной и даже двумя таблетками, особенно если боль становится регулярной или ее характер меняется, — это серьезный сигнал организма, который нельзя игнорировать, рассказала доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина.Врач указала, что регулярные головные боли могут быть симптомом мигрени, являющейся аутоиммунным заболеванием и требующей специфического лечения, а не обычных анальгетиков. Также это может быть признак гипертонической болезни, связанной с повышенным артериальным давлением, требующим его контроля и приема гипотензивных препаратов, а не обезболивающих.«Если регулярно заглушать симптом без понимания причины, можно пропустить развитие инсульта, а также других опасных заболеваний — опухоли головного мозга, менингита, синусита. Это может быть также хроническая головная боль напряжения, которая связана с перенапряжением мышц шеи и головы из-за стресса или сидячей работы. Нелеченная головная боль снижает трудоспособность, может приводить к неврологическим и психическим расстройствам», — предупредила Волгина.Врач добавила, что головная боль может быть рикошетной, когда чрезмерный прием обезболивающих (более 10-15 дней в месяц) вызывает парадоксальную реакцию: препараты сами начинают провоцировать головную боль. Немедленного обращения к врачу требует изменившийся характер головной боли — другая локализация, выраженная интенсивность, подъем температуры, тошнота, рвота, нарушение речи, движений, онемение лица или конечностей, также указала Волгина.

