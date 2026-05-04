Врач Продеус: соблюдение трех правил способствует крепкому иммунитету

Врач-иммунолог Андрей Продеус: шансы на крепкий иммунитет повышает употребление пищи, богатой витамином D.Врач Продеус сообщил, что соблюдение трех правил помогает сформироваться крепкому иммунитету. Выступив на канале «Доктор», он отметил, что соблюдение режима дня – это одно из таких правил.«Хороший иммунитет зависит от того, сколько и как мы спим, во сколько мы ложимся, во сколько встаем», - сказал иммунолог.По словам врача, засыпать полезнее всего до 11 часов вечера, чтобы давать иммунной системе возможность создавать новые клетки.Второе правило, обеспечивающее крепкий иммунитет – нужно следовать здоровому питанию. В частности, для хорошей работы иммунных клеток организм должен получать достаточно витамина D – в том числе из пищи. Также важен достаток железа.Третьим правилом врач Продеус назвал привычку поддерживать здоровый вес и не допускать появления лишних килограммов. Иммунолог предупредил: при избытке жировой ткани иммунные клетки становятся «ленивыми», эффективность работы иммунной системы падает.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки