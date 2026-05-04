Врач Продеус: соблюдение трех правил способствует крепкому иммунитету

Врач-иммунолог Андрей Продеус: шансы на крепкий иммунитет повышает употребление пищи, богатой витамином D.

Врач Продеус сообщил, что соблюдение трех правил помогает сформироваться крепкому иммунитету. Выступив на канале «Доктор», он отметил, что соблюдение режима дня – это одно из таких правил.

«Хороший иммунитет зависит от того, сколько и как мы спим, во сколько мы ложимся, во сколько встаем», - сказал иммунолог.

По словам врача, засыпать полезнее всего до 11 часов вечера, чтобы давать иммунной системе возможность создавать новые клетки.

Второе правило, обеспечивающее крепкий иммунитет – нужно следовать здоровому питанию. В частности, для хорошей работы иммунных клеток организм должен получать достаточно витамина D – в том числе из пищи. Также важен достаток железа.

Третьим правилом врач Продеус назвал привычку поддерживать здоровый вес и не допускать появления лишних килограммов. Иммунолог предупредил: при избытке жировой ткани иммунные клетки становятся «ленивыми», эффективность работы иммунной системы падает.

