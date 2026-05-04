Сон при свете провоцирует ожирение

Многие люди спят с ночником или рядом с мерцающими дисплеями. Но они таят скрытые опасности, и это не только нарушения сна. Чжэн Тяньмин, врач-сомнолог из больницы Конинг, пояснил, что сон при включенном свете приводит к набору веса, и подтвердил свои выводы данными исследований.Свет ночника или лампочки, проникая сквозь веки, активирует фоторецепторные клетки сетчатки, что приводит к подавлению выработки мелатонина и негативно отражается на метаболической функции организма. Подобное воздействие подтверждено наблюдением за 43 тысячами женщин. Спавшие с включенным светом или телевизором набирали больше 5 кг на 17% чаще, чем предпочитавшие сон в темноте. У них же на 22% и 33% увеличивались риски ожирения.Сбои в процессе выработки мелатонина провоцируют усталость у школьников и сонливость у пожилых людей. У детей, поздно ложащихся спать, тормозится секреция мелатонина, его уровень не успевает понизиться утром. В старости люди обычно рано ложатся спать и часто просыпаются среди ночи.Для восстановления здорового сна эксперты рекомендуют утром чаще бывать на солнце или пройти процедуры в световом кабинете. Важно спать в затемненном помещении и не использовать гаджеты перед сном.Если вы не можете спать без света, лучше выбрать красный или оранжевый ночник, тогда как синий свет от электронных устройств и энергосберегающих ламп мощнее всех других подавляет выработку мелатонина.

