Мышцы оказывают позитивное влияние на мозг и иммунитет

Мышц долгое время считали простым механическим двигателем. Новые данные показывают: они ещё и исполняют функции эндокринного органа, влияют на все системы организма. При их сокращении высвобождаются сотни молекул — миокинов. Что подтверждает идею, что движение необходимо для здоровья не меньше, чем дыхание или еда, а дефицит активности ведет к болезням.Исследователи испанского Университете Сан-Хорхе уточнили, что миокины работают и как гормоны, передают информацию через кровоток мозгу, печени, костям и иммунной системе. Обзор 2024 года показал, что именно они объясняют пользу физических упражнений для иммунитета.Самый известный миокин — интерлейкин-6 (IL-6) — при активных тренировках способен высвобождаться в 100 раз быстрее, чем в покое. Также важны иризин, ответственный за регуляцию жирового баланса, и нейротрофический фактор мозга (BDNF), регулирующий нейропластичность.Движение активирует и синтез других веществ — эксеркинов, которые улучшают функционал сердца и метаболизм. Конкретное действие миокинов разнообразно: они улучшают иммунный надзор и уменьшают воспаление; через «ось мышца-мозг» идёт стимуляция роста новых нейронов, защищающих от когнитивных нарушений; они также оптимизируют чувствительность к инсулину, помогают в профилактике диабета 2-го типа и улучшении тонуса сосудов и плотности костей.Ещё одна польза миокинов: они подавляют пролиферацию злокачественных клеток и уменьшают повреждения ДНК. Поэтому эксперты говорят о рисках развития 10 видов онкологии при малоподвижном образе жизни.

