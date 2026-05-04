Мышцы оказывают позитивное влияние на мозг и иммунитет
Исследователи испанского Университете Сан-Хорхе уточнили, что миокины работают и как гормоны, передают информацию через кровоток мозгу, печени, костям и иммунной системе. Обзор 2024 года показал, что именно они объясняют пользу физических упражнений для иммунитета.
Самый известный миокин — интерлейкин-6 (IL-6) — при активных тренировках способен высвобождаться в 100 раз быстрее, чем в покое. Также важны иризин, ответственный за регуляцию жирового баланса, и нейротрофический фактор мозга (BDNF), регулирующий нейропластичность.
Движение активирует и синтез других веществ — эксеркинов, которые улучшают функционал сердца и метаболизм. Конкретное действие миокинов разнообразно: они улучшают иммунный надзор и уменьшают воспаление; через «ось мышца-мозг» идёт стимуляция роста новых нейронов, защищающих от когнитивных нарушений; они также оптимизируют чувствительность к инсулину, помогают в профилактике диабета 2-го типа и улучшении тонуса сосудов и плотности костей.
Ещё одна польза миокинов: они подавляют пролиферацию злокачественных клеток и уменьшают повреждения ДНК. Поэтому эксперты говорят о рисках развития 10 видов онкологии при малоподвижном образе жизни.
