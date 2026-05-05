Психотерапевт раскрыла доступный каждому способ стать здоровее и счастливее

Психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Ирина Крашкина раскрыла простой и доступный каждому способ стать здоровее и счастливееПо словам Крашкиной, улучшить ментальное и физическое самочувствие помогает уборка. Врач объяснила, что во время любой физической активности организм вырабатывает улучшающие настроение эндорфины и связанный с мотивацией и ощущением награды за проделанную работу дофамин. Благодаря этому у людей появляется ощущение легкости и удовлетворения после уборки.«Регулярная умеренная физическая нагрузка, в том числе в виде бытовой активности, помогает поддерживать внимание, память, способность концентрироваться и замедлять возрастное снижение этих способностей. Для людей любого возраста уборка может снизить уровень тревоги и напряжения после стресса», — добавила Крашкина.Врач отметила, что положительное влияние на психику оказывает и порядок в доме. Она объяснила, что визуальный хаос и захламленность пространства повышают уровень кортизола — гормона стресса, особенно у людей, которые воспринимают уборку и организацию дома как свою ответственность.Наконец, уборка дает ощутимое чувство контроля в периоды неопределенности, добавила Крашкина. По ее словам, это поддерживает самооценку, позволяет лучше регулировать эмоции и повышает субъективное чувство устойчивости перед сложными жизненными обстоятельствами.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки