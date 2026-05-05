Бурая жировая ткань может помочь защитить от ССЗ при ожирении

У людей с ожирением значительно повышается риск атеросклероза, а следовательно, инфаркта и инсульта. Этот повышенный риск в значительной степени обусловлен хроническим воспалением кровеносных сосудов, которое чаще встречается при тяжелом ожирении.Новое исследование, проведенное Флорианом Кифером из Отдела эндокринологии и метаболизма Венского медицинского университета, выявило бурую жировую ткань (бурый жир) как потенциальный защитный фактор для здоровья сосудов. Результаты, опубликованные в журнале Atherosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology, впервые показывают на людях, что у людей с ожирением и активной бурой жировой тканью наблюдается значительно более низкий уровень артериального воспаления.В исследовании, проведенном группой ученых под руководством Флориана Кифера (Отделение эндокринологии и метаболизма, кафедра медицины III, Венский медицинский университет) и Оаны Культерер (Отделение ядерной медицины, кафедра биомедицинской визуализации и терапии под контролем изображений, Венский медицинский университет), приняли участие 65 взрослых с ожирением. Активность бурой жировой ткани оценивали с помощью ПЭТ/КТ с 18F-ФДГ после стандартизированного воздействия холода. Этот метод использует радиоактивно меченый глюкозный трассер для идентификации метаболически активных тканей. Одновременно измеряли воспалительную активность в различных участках аорты.Примерно у одной трети участников после стимуляции холодом была обнаружена активность бурой жировой ткани. У этих людей наблюдалась значительно более низкая воспалительная активность в аорте по сравнению с теми, у кого бурая жировая ткань отсутствовала. Более того, исследование выявило четкую взаимосвязь: более высокая активность бурой жировой ткани коррелировала с более низким уровнем сосудистого воспаления. Анализы крови дополнительно подтвердили эти результаты, показав повышенный уровень противовоспалительных и вазопротекторных молекул у людей с активной бурой жировой тканью. В то же время, маркеры, связанные с воспалением и атеросклерозом, были снижены.«В этом исследовании мы впервые демонстрируем, что у людей с ожирением, имеющих активную бурую жировую ткань, наблюдается меньшее воспаление стенки аорты, чем у сопоставимых лиц, не имеющих этой ткани», — сказал руководитель исследования Кифер.Бурая жировая ткань является жизненно важным органом для выработки тепла у новорожденных и младенцев, но ее количество и активность снижаются с возрастом и, как правило, уменьшаются при ожирении. В отличие от белой жировой ткани, которая запасает энергию, бурая жировая ткань сжигает энергию и играет роль в выработке тепла.«Наши результаты показывают, что бурая жировая ткань может не только приносить пользу метаболическому здоровью, но и выступать в качестве защитного фактора для сосудистой системы», — добавил Кифер. «Хотя бурая жировая ткань в основном активируется при воздействии холода, уже ведутся исследования фармакологических стратегий для стимуляции ее активности».

