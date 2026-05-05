Психолог дал россиянам советы на случай ограничения интернета

Для многих людей возможное ограничение доступа к сети с 5 по 9 мая может стать испытанием на прочность нервной системы, поскольку интернет сегодня — это не только развлечение, но и инструмент работы, связи с близкими, источник информации и часть привычной рутины, рассказала практикующий клинический психолог Ксения Солопанова.«Самый главный и действенный инструмент — это подготовка. Напомните себе и своим близким о существовании обычных звонков и сообщений, которые работают по сотовой связи и не зависят от интернета. Психологически важно проговорить этот момент, создать альтернативный канал связи, чтобы мозг знал: "даже если интернет пропадет, я не буду изолирован, есть план Б"», — пояснила Солопанова.По словам психолога, наш мозг привык к постоянной стимуляции и потоку информации, внезапное отключение которого может вызвать ощущение скуки, пустоты и даже легкой депрессии. Чтобы этого избежать, рекомендуется создать оффлайн-рутину на эти дни.«Распишите для себя, чем вы будете заниматься каждый час: это может быть чтение той самой бумажной книги, которая давно пылится на полке, прогулка по парку, занятие давно отложенным хобби или даже просто полноценный сон без будильника и уведомлений. Важно перевести фокус внимания с того, чего нет, на то, что есть. У вас есть время — используйте его для себя и для своих близких», — посоветовала Солопанова.Справиться с накопившимся стрессом также поможет физическая активность, подчеркнула психолог. Кроме того, тем, кто привык работать онлайн, следует подготовиться заранее: скачать необходимые документы, сохранить важные контакты, продумать оффлайн-версии своих задач.«Если ваша работа полностью зависит от интернета, обсудите с начальством и коллегами альтернативные способы связи и выполнения задач. Примите тот факт, что вы не можете контролировать саму ситуацию с интернетом, но вы можете контролировать свою реакцию на нее. Сосредоточьтесь на том, что находится в зоне вашего контроля — на ваших действиях и на том, как вы себя чувствуете», — отметила Солопанова.По словам эксперта, психологически это время можно рассматривать как своего рода цифровой детокс. Наш мозг постоянно перегружен информацией, а многозадачность, которую требует интернет, истощает нервную систему. Вынужденное замедление может стать шансом восстановить внутренний баланс.«Постарайтесь найти в этой ситуации не только неудобства, но и потенциальные плюсы. Возможно, эти дни станут тем редким временем, когда вы действительно сможете замедлиться, услышать себя и своих близких, провести качественное время с теми, кто рядом, или просто отдохнуть от постоянного информационного шума», — добавила психолог.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки