Назван снижающий риск заболеваний сердца напиток
По ее словам, от заболеваний сердца защищает зеленый чай. Греча объяснила, что этот напиток содержит растительные антиоксиданты катехины, которые могут привести к небольшому, но тем не менее заметному снижению уровня общего и «плохого» холестерина. Кроме того, антиоксиданты оказывают общее противовоспалительное действие на организм, что тоже поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы.
«Катехины в зеленом чае обладают сильным антиоксидантным действием — они обнаруживают и уничтожают свободные радикалы, помогая связывать агрессивные металлы и снижая интенсивность вредных окислительных реакций», — добавила диетолог. Диетолог объяснила, что все это защищает кровеносные сосуды и мешает образованию бляшек в артериях.
Иллюстрация к статье:
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил gorizont в категорию Кардиология
Добавить комментарий