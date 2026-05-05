Назван снижающий риск заболеваний сердца напиток

Диетолог Карен Греча рассказала, какой напиток помогает снизить риск заболеваний сердца.По ее словам, от заболеваний сердца защищает зеленый чай. Греча объяснила, что этот напиток содержит растительные антиоксиданты катехины, которые могут привести к небольшому, но тем не менее заметному снижению уровня общего и «плохого» холестерина. Кроме того, антиоксиданты оказывают общее противовоспалительное действие на организм, что тоже поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы.«Катехины в зеленом чае обладают сильным антиоксидантным действием — они обнаруживают и уничтожают свободные радикалы, помогая связывать агрессивные металлы и снижая интенсивность вредных окислительных реакций», — добавила диетолог. Диетолог объяснила, что все это защищает кровеносные сосуды и мешает образованию бляшек в артериях.

