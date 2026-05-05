Какие продукты и напитки полезны для снятия отеков: диетолог Русакова

Огурцы и кабачки названы специалистом среди продуктов, помогающих избавляться от отеков.Диетолог и нутрициолог Дарья Русакова рассказала в интервью, что наиболее полезными для устранения отеков явятся продукты, насыщенные калием. Этот микроэлемент препятствует повышению натрия – компонента соли, вызывающего задержку жидкости в тканях тела.«Богатые калием продукты обладают мочегонным действием. Это овощи и фрукты, такие как кабачки, огурцы, сладкий перец, свежие абрикосы и курага», - уточнила Русакова, беседуя с «Москва 24».Говоря о напитках, полезных для снятия отеков, диетолог назвала лучшими зеленый чай и кофе – в них также содержится калий.В то же время Русакова отметила: употребление «противоотечных» продуктов является эффективным при условии, что наряду с их приемом человек стремится к ограничению соли в своем рационе.«Даже если вы будете употреблять фрукты и овощи, но не сократите количество потребляемой поваренной соли до 2,5 граммa в сутки – это не приведет к хорошему результату», – констатировала эксперт.Также медик заострила внимание на том, что проблему отечности вызывают не только продукты, насыщенные солью. Еда с высокими дозами усилителей вкуса, консервантов, сахара также способствует тому, что организм начинает «задерживать воду».

