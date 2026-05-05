Теплый салатик опаснее сырого мяса: врач разрушила миф об отравлениях на пикниках

Врач Чернышова заявила, что салат, оставленный на солнце, может оказаться опаснее недожаренного мяса.Испорченное мясо обычно можно распознать по резкому запаху, изменившемуся цвету и дряблой текстуре. Но, как отметила в разговоре терапевт, врач-валеолог и нутрициолог Надежда Чернышова, причина отравления нередко кроется не столько в самом продукте, сколько в том, как хранилась уже готовая еда.По словам специалиста, после пикников люди чаще жалуются на отравление не из-за мяса, а из-за нарушений условий хранения приготовленных блюд. В жару салаты, закуски и готовый шашлык портятся очень быстро, особенно если по несколько часов лежат без охлаждения. Именно поэтому еду лучше перевозить в сумке-холодильнике и не держать под прямыми солнечными лучами. Если продукты долго находились в тепле, их лучше просто выбросить, а не доедать, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".– Основная причина проблем с желудочно-кишечным трактом после шашлыков – это нарушенные условия хранения готовой еды. Когда продукты находятся в тепле и без холодильника, в них могут размножиться бактерии, вызывающие пищевое отравление. Поэтому с такой едой нужно быть очень аккуратным, – сказала медик.Нередко люди оставляют блюда на солнце, уходят отдыхать, играть или заниматься чем-то еще, а потом возвращаются и доедают все, что осталось. Вот именно такой сценарий чаще всего и заканчивается отравлением, предупредила Чернышова.

