Свекла и чеснок названы среди «чистящих» кровь продуктов

«Чистая» кровь важна для защиты организма от опасных патологий, констатируют специалисты.Некоторые продукты помогают «чистить» кровь от излишков сахара, холестерина, а также потенциальных токсинов – об этом рассказали медицинские эксперты греческого портала Pronews. Одним из таких продуктов они назвали свеклу.«Детоксикации способствует употребление свеклы, содержащей много питательных веществ, магний, железо, витамин С. Этот овощ помогает снизить уровень холестерина в крови», - сообщили специалисты.Медики отметили, что свеклу полезнее всего есть сырой. В таком виде она эффективно способствует повышению уровня гемоглобина. Свекла отличается высоким содержанием железа и фолиевой кислоты – это один из суперпродуктов для поддержания здорового кроветворения.Еще одним «чистящим» кровь продуктом был назван чеснок. Пряный овощ оказывает антибактериальные свойства, действуя как природный антибиотик, а его компонент аллицин стимулирует производство лейкоцитов.Эффект детокса дает и потребление капусты, брокколи. В составе этого продукта присутствует сульфорафан - соединение, которое активизирует выведение из организма потенциальных токсинов.Кроме того, кровь делает «чистой» употребление клетчатки. Проходя через пищеварительный тракт, она как губка впитывает многие загрязняющие организм вещества, препятствует всасыванию в кровь большого количества сахара и холестерина. Специалисты посоветовали включать в рацион такие продукты с клетчаткой как грейпфруты, ананасы, апельсины, помидоры.Также в список «чистильщиков» крови вошли имбирь, лимон, бурый рис, кардамон – все они содержат специфические соединения, способные связывать и выводить из организма токсины.

