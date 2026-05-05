Названа неожиданная польза кофе

Ученые из APC Microbiome Ireland (университетский колледж Корка) выяснили, что регулярное питье кофе — как обычного, так и декофеинизированного — изменяет состав микрофлоры кишечника и оказывает воздействие на психоэмоциональное состояние человека.В эксперименте участвовали 31 постоянный любитель кофе (по три-пять чашек в день, что признано умеренным и безопасным уровнем) и 31 человек, не употребляющий напиток. Участники проходили психологические тесты, вели дневники питания, сдавали образцы кала и мочи. На первой фазе кофеманы на две недели полностью отказались от напитка, после чего постепенно вернули его в слепом режиме (одни получали обычный кофе, другие — декаф).Ученые зафиксировали, что после возвращения кофе обе группы сообщили об улучшении настроения, снижении стресса, депрессии и импульсивности. При этом улучшение памяти и способности к обучению наблюдалось только у тех, кто пил декофеинизированный кофе (предположительно, за счет полифенолов). Кофеин же снижал тревожность, повышал концентрацию и бодрость, а также уменьшал уровень маркеров воспаления.У любителей кофе также выявили повышенное содержание бактерий Eggertella sp и Cryptobacterium curtum (связаны с кислотным балансом и синтезом желчных кислот), а также Firmicutes — группы бактерий, ранее ассоциировавшейся с положительными эмоциями у женщин.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки