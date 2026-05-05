Людям с геморроем дали несколько простых советов
Чтобы облегчить состояние при этом заболевании, необходимо изменить рацион, отметила Амаро. Так, она посоветовала употреблять как можно больше клетчатки. Кроме того, людям с геморроем важно пить много воды, подчеркнула специалистка.
Также она призвала избегать напряжения во время дефекации. В сидячем положении, в том числе в туалете, необходимо проводить как можно меньше времени. Если же человек с геморроем будет игнорировать эти простые правила, проблема будет только усугубляться, предупредила врач.
