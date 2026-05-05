Онколог Федянин рассказал, что позволяет определить рак самостоятельно

пациентка и врачОнколог Михаил Федянин отметил, что на начальной стадии заметить рак почти невозможно, так как явные симптомы заболевания отсутствуют.Онколог Федянин рассказал в интервью, что позволяет определить рак самостоятельно.«Самостоятельно определить у себя онкологическое заболевание можно при опухолях на молочных железах, кожных покровах и слизистой ротовой полости», - сказал он в комментарии РИА Новости.Также Федянин перечислил ряд симптомов, заметив которые нужно оперативно обращаться к терапевту. Необъяснимое похудение.Быстро возникающее утомление.Снижение гемоглобина.Нарушение работы пищеварения.Не связанный с простудой, затяжной кашель.Одышка.Кровянистые выделения.В то же время врач констатировал: появление симптомов часто означает, что опухоль уже активно развивается, и своим размером образование превзошло первую стадию.Онколог Федянин добавил, что своевременная диагностика рака связана, в первую очередь, с регулярными профилактическими обследованиями. Некоторые виды онкологических заболеваний бывают практически бессимптомными в начале своего развития, тогда как именно на этом этапе лечение рака дает наиболее мощный терапевтический эффект.

