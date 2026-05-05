Диетолог Залетова: сосиски, бекон и кола ухудшают здоровье почек

Сосиски, бекон и кола являются наиболее вредными продуктами для почек. Об этом рассказала врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова.Она отметила, что самый большой вред органу наносят продукты из переработанного мяса: колбасы, сосиски, бекон и различные копчености."Неорганические фосфатные добавки, которые присутствуют в них для улучшения текстуры и продления срока годности, усваиваются организмом почти на 100%, в отличие от органического фосфора из цельных продуктов. Это создает колоссальную нагрузку на почки, вынужденные выводить избыток вредного вещества из крови. Также эти продукты содержат огромное количество соли, которая способствует повышению давления. Это медленно разрушает почечные клубочки – нефроны, выполняющие фильтрацию крови. Еще высокосолевая диета значительно усиливает выведение кальция с мочой, что резко повышает риск образования камней", – пояснила эксперт.Кроме того, употребление сладких газированных напитков тоже опасно, особенно если они сделаны на основе ортофосфорной кислоты (например, кола). Фосфор также мгновенно всасывается и повышает риск образования камней и развития хронической болезни почек, предупредила врач."Если говорить о поддержании здоровья органов, то здесь стратегия строится не на поиске какого-то одного суперпродукта, а на целостном паттерне питания. Наиболее изученным в этом плане является DASH-диета. В ее основе овощи и фрукты: метаболизируясь, они дают щелочной остаток, нейтрализуя кислоты и буквально облегчая работу почек", – пояснила Залетова.Овощи и фрукты являются главным источником калия и магния. Первый помогает почкам мягко выводить избыток соли и поддерживает эластичность сосудов, а второй препятствует кристаллизации оксалатов кальция, снижая риск камнеобразования, отметила диетолог."Кстати, кофе и чай, вопреки мифам, не вредят здоровым почкам, а наоборот, способны снижать риск образования камней, что связывают с их полифенольными соединениями и легким мочегонным действием".Однако важно употреблять такие напитки в меру. Норма кофе в день – от 1 до 3 чашек (200–250 миллилитров) без добавления сахара, сиропов и жирных сливок, чая – от 3 до 4 чашек, что примерно соответствует в общей сложности 500–800 миллилитрам. Важно учитывать, что черный чай содержит значительное количество оксалатов, из которых формируются камни. Поэтому если в анамнезе есть случаи их образования, разумной стратегией будет ограничить употребление напитка до 1–2 чашек, предупредила диетолог.Залетова также отметила, что тем, у кого уже есть диагностированные заболевания почек, важно выстраивать индивидуальную диету с лечащим врачом.

